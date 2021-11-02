Маск обіцяє 6 мільярдів доларів, якщо ООН вирішить проблему з голодом у світі

Американський бізнесмен, засновник компаній SpaceX Ілон Маск обіцяє пожертвувати організації Об'єднаних Націй 6 мільярдів доларів. Правда, гроші ООН зможе отримати тільки в тому випадку, якщо доведе, що вони допоможуть вирішити проблему голоду у світі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.
Маск заявив, що продасть акції Tesla на суму 6 мільярдів доларів і пожертвує їх ООН, якщо організація зможе показати, як ці гроші допоможуть вирішити проблему голоду в світі. Така заява послідувала після того, як виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі закликав Маска, засновника Amazon Джеффа Безоса та інших мільярдерів вжити заходів, щоб допомогти покласти край голоду.
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Бізлі відповів на заяву Маска. Він написав у коментарях, що
Нагадаємо, що Маск став найбагатшою людиною в історії світу. Він обігнав л засновника Amazon Джеффа Безоса.