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Маск за неделю продал акции Tesla почти на 7 млрд долларов

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Суббота 13 ноября 2021 13:16
Маск за неделю продал акции Tesla почти на 7 млрд долларов Фото: Илон Маск (Pascal Le Segretain/Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Американский бизнесмен Илон Маск за неделю продал акции компании Tesla почти на 7 млрд долларов. До этого он пообещал продать 10% своих акций в этой компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что Маск воспользовался стремительным ростом стоимости акций Tesla, в результате которого капитализация превысила 1 трлн долларов. В общей сложности он продал акции на 6,9 млрд долларов.

В прошлую субботу он написал в Twitter, что продаст 10% своих акций, если пользователи социальной сети одобрят этот шаг. На момент написания того 10% составляли около 17 млн акций. Ему осталось продать еще около 10 млн акций, чтобы выполнить обещание.

Акции Tesla Inc закрылись снижением в пятницу, упав на 2,8% до 1 033,42 доллара, прервав 11-недельную серию подъема. В этом году акции выросли более чем на 46%.

Напомним, в октябре на фоне рекордной капитализации Tesla Маск стал самым богатым человеком в истории - его состояние оценивалось в более 270 млрд долларов.

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Tesla Илон Маск
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