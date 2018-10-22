Маск назвав дату запуску першого тунелю Hyperloop

Фото: Ілон Маск (spacex.com)

Перший тунель Hyperloop в Хоторні запустять 10 грудня

Перший вакуумний тунель для швидкісного переміщення Hyperloop запустять 10 грудня 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост бізнесмена Ілона Маска у Twitter.

У своєму повідомленні Маск зазначив, що перший тунель в Хоторне (Каліфорнія) практично готовий, а його запуск заплановано на 10 грудня. На відкриття тунелю проведуть святкові заходи, після чого бажаючі зможуть безкоштовно покататися у капсулі.

Відзначимо, тестовий тунель знаходиться на території ракетобудівної компанії SpaceX.

Нагадаємо, 3 жовтня в Іспанії показали першу в світі пасажирську капсулу Hyperloop. Капсула отримала назву Quintero One, її вага становить 5 тонн, а довжина - 32 метри. За одну поїздку в капсулі можна перевезти від 28 до 40 пасажирів, за добу на одній лінії - до 164 тисяч.

У липні під час змагань в Каліфорнії, які проводила компанія SpaceX серед університетських команд, студенти-інженери з Warr Hyperloop встановили рекорд швидкості. На випробувальній трасі довжиною 1,2 км їх капсула змогла досягти 457 км/ч.