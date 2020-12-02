Маск надеется отправить человека на Марс в течение шести лет

Американский миллиардер и основатель космической компании SpaceX Илон Маск надеется отправить человека на Марс в течение ближайших шести лет. Однако не исключено, что это может произойти раньше.

Об этом он заявил на церемонии вручения премии Axel Springer, передает журналист CNBC Майкл Шитц в Twitter.

По его словам, человека "с высокой долей вероятности" удастся отправить на Марс в течение шести лет.

"Если нам повезет, то, возможно, сможем и через 4 года… Мы хотим отправить туда корабль без экипажа уже через 2 года", - добавил Маск.

Напомним, ранее вице-премьер Олег Уруский в интервью РБК-Украина заявил, что Украина участвует в Лунной программе и планирует приобщиться к полету на Марс. В частности, украинская компания участвует в создании американского носителя, который отправится на Марс, но не в проекте компании SpaceX.

Летом 2020 года ОАЭ запустили миссию на Марс. Космический зонд под названием "Аль-Амаль" ("Надежда") был поднят японской ракетой-носителем с космодрома на острове Танэгасима. Предполагается, что зонд достигнет Красной планеты в феврале 2021 года после семи месяцев полета. Цель миссии - изучить атмосферу, климатические условия и смену времен года.