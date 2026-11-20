Із такою вимогою виступив конгресмен-демократ Джим Гаймс, який у січні очолить Комітет Палати представників з розвідки. У засекреченому зверненні до директора Національної розвідки США Джея Клейтона він зажадав пояснити причини неодноразових обмежень роботи Starshield.

"Наш комітет не може санкціонувати фінансування розробки державних систем, які уряд не контролюватиме повною мірою", - наголосив Гаймс.

Окремо конгресмен звернувся до Ілона Маска з проханням про зустріч і пояснення обставин змін у роботі системи.

"Поясніть зміни, внесені до послуги Starshield у жовтні 2026 року, чому їх було внесено та чи були вони зроблені SpaceX в односторонньому порядку або за вказівкою посадовця уряду США", - йдеться у листі.

Рішення надійшло з Білого дому

За даними CNN, наразі є кілька версій щодо того, хто відповідає за обмеження. Джерела видання повідомили, що керівники SpaceX і представники оборонного відомства США приватно розповідали деяким законодавцям: початкове рішення в жовтні надійшло з Білого дому.

Водночас Дональд Трамп неодноразово заперечував свою безпосередню причетність до нього. Згодом представники його адміністрації почали покладати відповідальність на SpaceX та умови користування її послугами.

Як зазначає видання, Маск має значний вплив на рішення SpaceX, що ускладнює державний контроль над Starshield. Водночас американські посадовці наголошують, що це система Пентагону, а уряд США контролює її використання та надання доступу до неї.

Після переходу демократів до більшості в Конгресі в січні Гаймс планує використати фінансові повноваження комітету, щоб домогтися відповідей.

Зокрема, законодавці можуть застосувати механізм "резервування фінансування", який дозволяє тимчасово обмежувати виділення коштів на окремі проєкти до виконання визначених умов.

SpaceX має контракти з урядом США на мільярди доларів, тому фінансування її розробок може стати важелем тиску. Водночас обмеження коштів створює ризики і для самих Сполучених Штатів, оскільки компанія відіграє важливу роль у забезпеченні нацбезпеки.