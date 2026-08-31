Маск казав, що дозволить Україні використати Starlink для ударів по РФ, але є нюанс, - FT

Ілон Маск говорив, був готовий дозволити Україні використовувати дрони зі Starlink для ударів по російських військових об'єктах, проте остаточне рішення мав ухвалити Білий дім.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Financial Times.

Маск готовий дозволити використання Starlink

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Ілона Маска з проханням дозволити застосування безпілотників, оснащених терміналами Starlink, для атак на російські військові об'єкти на відстані до 200 км від кордону. Йдеться, зокрема, про пускові установки балістичних ракет.

За даними джерел Financial Times, Маск раніше повідомив міністра оборони України Михайла Федорова, що готовий надати такий дозвіл.

При цьому мільярдер наголосив, що питання має політичний характер і остаточне рішення має ухвалюватися у Білому домі.

Сам Федоров не став розкривати подробиці своїх розмов із Маском. У SpaceX та сам Маск на запити видання про коментарі оперативно не відповіли.

Київ розраховує посилити дальні удари

Федоров вважає, що подальший розвиток українських далекобійних можливостей може стати одним із найдієвіших способів змусити російського правителя Володимира Путіна припинити війну.

Однак для цього Україні, за його словами, потрібні додаткові інвестиції в озброєння.

"Нам потрібно більше реактивних дронів, нам потрібні дешеві ракети, нам потрібні ракети зі штучним інтелектом", – сказав Федоров.

Він також заявив: "Ви не можете вести будь-який діалог із Путіним інакше... Він розуміє лише силу".

Йдеться про використання Starlink за межами України для управління безпілотниками, які можуть вражати цілі на російській території.

При цьому можливість такого застосування системи залежить не лише від позиції Маска, а й від рішення американської адміністрації.