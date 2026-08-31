Маск говорил, что позволит Украине использовать Starlink для ударов по РФ, но есть нюанс, - FT

Илон Маск говорил, был готов разрешить Украине использовать дроны со Starlink для ударов по российским военным объектам, однако окончательное решение должен был принять Белый дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Financial Times.

Маск готов разрешить использование Starlink

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Илону Маску с просьбой разрешить применение беспилотников, оснащенных терминалами Starlink, для атак по российским военным объектам на расстоянии до 200 км от границы. Речь, в частности, идет о пусковых установках баллистических ракет.

По данным источников Financial Times, Маск ранее сообщил министру обороны Украины Михаилу Федорову, что готов предоставить такое разрешение.

При этом миллиардер подчеркнул, что вопрос имеет политический характер и окончательное решение должно приниматься в Белом доме.

Сам Федоров не стал раскрывать подробности своих разговоров с Маском. В SpaceX и сам Маск на запросы издания о комментариях оперативно не ответили.

Киев рассчитывает усилить дальние удары

Федоров считает, что дальнейшее развитие украинских дальнобойных возможностей может стать одним из наиболее действенных способов заставить российского правителя Владимира Путина прекратить войну.

Однако для этого Украине, по его словам, необходимы дополнительные инвестиции в вооружение.

"Нам нужно больше реактивных дронов, нам нужны дешевые ракеты, нам нужны ракеты с искусственным интеллектом", – сказал Федоров.

Он также заявил: "Вы не можете вести любой диалог с Путиным иначе... Он понимает только силу".

Речь идет об использовании Starlink за пределами Украины для управления беспилотниками, которые могут поражать цели на российской территории.

При этом возможность такого применения системы зависит не только от позиции Маска, но и от решения американской администрации.