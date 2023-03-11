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Маск допустив купівлю збанкрутілого Silicon Valley Bank

Фото: американський мільярдер Ілон Маск (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 11 березня американський мільярдер Ілон Маск припустив покупку збанкрутілого банку - Silicon Valley Bank.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост генерального директора Razer Мін-Лян Тана у Twiter.

Сьогодні, 11 березня, генеральний директор Razer в своєму блозі написав, що, на його думку, Twitter повинен купити SVB і стати цифровим банком.

Своєю чергою, власник соцмережі підтримав його ідею.

"Я відкритий для цієї ідеї", - написав Маск у Twitter.

Нагадаємо, нещодавно Маск повернув собі титул найбагатшої людини у світі, після того, як ненадовго поступився титулом французу Бернару Арно. Стан Маска виріс завдяки зростанню вартості акцій Tesla цього року.

Невдовзі після цього західні ЗМІ повідомили, що Маск має намір побудувати власне ідеальне місто.

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