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Маск має намір побудувати власне ідеальне місто: де розташується

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П'ятниця 10 березня 2023 05:02
Маск має намір побудувати власне ідеальне місто: де розташується Фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Американський мільярдер Ілон Маск планує збудувати своє власне місто мрії в Техасі, США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

На зустрічах із землевласниками та агентами з нерухомості Маск та співробітники його компаній описали своє бачення нового проекту, як ідеальне місто вздовж річки Колорадо.

Заплановане місто знаходиться поряд з об'єктами, що будуються Boring і SpaceX. Відомо, що Маск вже вигадав ім'я для міста майбутнього – Снейлбрук. Передбачається, що у місті на початковому етапі оселяться співробітники підприємств американського мільярдера.

Відповідно до законодавства Техасу, місто повинне мати не менше 201 мешканця, перш ніж воно зможе подати заявку на реєстрацію, а потім отримати схвалення окружного судді. За словами прес-секретаря штату, округ Бастроп не отримував заяв від Маска чи якоїсь із його організацій.

Раніше ми писали, що США не дозволили компанії Ілона Маска тестувати на людях мікрочіпи, що вживлюються в мозок людини для управління зовнішніми пристроями силою думки.

Також повідомлялося, що Ілон Маск повернув собі місце найбагатшої людини у світі після того, як ненадовго поступився титулом французу Бернару Арно. Стан Маска виріс завдяки зростанню вартості акцій Tesla цього року.

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Сполучені Штати Америки Илон Маск
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