Маск був присутнім під час телефонної розмови Трампа та Зеленського, - Axios

За інформацією джерел видання, телефонна розмова Трампа та Зеленського включала два сюрпризи: Маск також був на лінії, а Зеленський був дещо заспокоєний тим, що він почув від обраного президента.

Видання зазначає, що нові деталі розмови підкреслюють, наскільки впливовим може бути Маск в адміністрації Трампа, і невизначеність щодо того, яким чином майбутній президент США підходитиме до питання підтримки України.

За словами джерел, розмова тривала близько 25 хвилин. Однак вони зазначили, що Трамп та Зеленський не заглиблювалися в такі теми, як план щодо припинення війни чи перспективи подальшої допомоги Україні від США.

А от Маск своєю чергою заявив, що продовжуватиме підтримувати Україну, постачаючи супутники Starlink.