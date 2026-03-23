Маск анонсував будівництво найбільшого у світі заводу з виробництва чипів

Американський мільярдер Ілон Маск оголосив про плани побудувати найбільший у світі завод із виробництва чипів. Вартість проєкту становитиме щонайменше 20 млрд доларів.

Проект Terafab об'єднає інші підприємства Маска в одну - Tesla, SpaceX та xAI. Будівництво планують розпочати із заводу Advanced Technology Fab в Остіні, де розташована штаб-квартира компанії Tesla.

Підприємство випускатиме два типи мікросхем. Перші - для використання в системі Full Self-Driving та роботах Optimus, другі - більш потужні чипи для космічних проектів.

Маск зазначив, що нинішні виробничі потужності постачальників чипів не покривають майбутні потреби його компаній.

"Ми або збудуємо Terafab, або в нас не буде чипів. А чипи нам потрібні, тому ми будуватимемо Terafab", - сказав мільярдер.

Водночас у матеріалі звертають увагу, що раніше Ілон Маск вже оголошував масштабні ініціативи, які так і не були реалізовані. Наприклад проєкт Hyperloop, який активно просувався, але не був доведений до практичного втілення.