Маск анонсував терміни польоту своєї ракети до МКС

Фото: ракета SpaceX (twitter.com/SpaceX)

Через місяць проведуть тестовий запуск корабля Dragon Crew

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що через місяць його ракета здійснить політ до Міжнародної космічної станції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Відзначимо, в Twitter компанії SpaceX з'явилися фото встановлених на космодромі у Флориді корабля Crew Dragon і ракети-носія Falcon 9. На своїй сторінці Маск зазначив, що ракета відправиться до МКС через місяць, в той же час в рамках тестового польоту на кораблі не буде астронавтів.

Спочатку тестовий запуск був запланований на 17 січня. Перший корабель має досягти МКС і повернутися назад без екіпажу. Надалі запуски будуть пілотованими.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск показав нову ракету Starship. Starship - це нова назва для верхньої або "космічної" ступені ракети-носія наступного покоління, раніше офіційно відомої як ракета BFR.

В кінці грудня Маск заявив, що на території України можуть з'явитися станції Tesla Superchargers для підзарядки електромобілів.

"Supercharger охопить 100% Європи в наступному році. Від Ірландії до Києва, від Норвегії до Туреччини", - зазначив Маск.