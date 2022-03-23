Машуров рассказал, как IT-бизнес работает во время войны

Украинский бизнес-ангел и IT-предприниматель Вадим Машуров рассказал, что многие украинские IT-компании вывезли своих сотрудников с Украины на период войны, но при этом продолжают работать, помогают пострадавшим от боевых действий и планируют в будущем помочь отстраивать страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий.

По словам Машурова, война кардинально изменила работу его компании, но ей удалось перестроиться под новую реальность.

"Война, безусловно, повлияла на внутренние процессы, но мы приложили максимум усилий, чтобы она минимально сказалась на внешних атрибутах: сервисе, услугах и клиентах. Можно сказать, что мы сейчас работаем даже более качественно, чем раньше - с большей отдачей", - отметил он.

Часть сотрудников удалось перевезти за границу, продолжает бизнесмен. Команду изначально планировали передислоцировать в Черногорию, но в итоге люди рассредоточились по трем странам: Польше, Испании и Швейцарии.

"Частично наших ребят мы вывезли еще до войны. Это было связано с тревогой из-за накаленной политической ситуации. Но согласились не все. Часть сотрудников все-таки остались в стране, но продолжают работать в компании. Правда планерки в Zoom часто приходится прерывать из-за воздушных тревог", - говорит IT-предприниматель.

Но некоторые сотрудники приняли решение защищать страну.

"Были такие, что не просто решили остаться, а уволились и пошли добровольцами в тероборону. При этом компания постаралась позаботиться об их финансовом состоянии. Мы всех, невзирая от выбора, постарались максимально поддержать, в том числе финансово. Но не все приняли помощь. Некоторые попросили перечислить деньги на нужды ВСУ", - рассказывается Машуров.

Он уточнил, что речь идет преимущественно о гуманитарной помощи украинцам.

"Мы сосредоточились на гуманитарной помощи и постарались помочь сотням семей пострадавших от войны. Помимо этого наши коллеги и партнеры из других стран, в частности из Казахстана, тоже присоединились к инициативе, перечислив довольно крупную сумму", - отметил бизнесмен.

При этом, как Машуров, так и его партнеры по бизнесу, в будущем планируют вернуться в Украину вместе с командой.

"Вернуться после войны планируем обязательно. Речь идет не только о людях, но и об офисах. Мы готовы помочь экономике рабочими местами и налогами. Лично я после войны также планирую если не остаться насовсем, то задержаться в Украине подольше. Это время будет интересным, ведь мы будем общими усилиями отстраивать нашу страну", - подытожил он.