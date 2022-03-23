Машуров розповів, як IT-бізнес працює під час війни

Український бізнес-ангел і IT-підприємець Вадим Машуров розповів, що багато українських IT-компаній вивезли своїх співробітників з України на період війни, але при цьому продовжують працювати, допомагають постраждалим від бойових дій і планують в майбутньому допомогти відбудовувати країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар.

За словами Машурова, війна кардинально змінила роботу його компанії, але їй вдалося перебудуватися під нову реальність.

"Війна, безумовно, вплинула на внутрішні процеси, але ми доклали максимум зусиль, щоб вона мінімально позначилася на зовнішніх атрибутах: сервісі, послугах і клієнтах. Можна сказати, що ми зараз працюємо навіть більш якісно, ніж раніше - з більшою віддачею", - зазначив він.

Частину співробітників вдалося перевезти за кордон, продовжує бізнесмен. Команду спочатку планували передислокувати в Чорногорію, але в підсумку люди розосередилися по трьох країнах: Польщі, Іспанії та Швейцарії.

"Частково наших хлопців ми вивезли ще до війни. Це було пов'язано з тривогою через напружену політичну ситуацію. Але погодилися не всі. Частина співробітників все-таки залишилися в країні, але продовжують працювати в компанії. Правда планерки в Zoom часто доводиться переривати через повітряні тривоги", - говорить IT-підприємець.

Але деякі співробітники прийняли рішення захищати країну.

"Були такі, що не просто вирішили залишитися, а звільнилися і пішли добровольцями в тероборону. При цьому компанія постаралася подбати про їх фінансовий стан. Ми всіх, незважаючи від вибору, постаралися максимально підтримати, в тому числі фінансово. Але не всі прийняли допомогу. Деякі попросили перерахувати гроші на потреби ЗСУ", - розповідається Машуров.

Він уточнив, що мова йде переважно про гуманітарну допомогу українцям.

"Ми зосередилися на гуманітарній допомозі й постаралися допомогти сотням сімей постраждалих від війни. Крім цього наші колеги та партнери з інших країн, зокрема з Казахстану, теж приєдналися до ініціативи, перерахувавши досить велику суму", - зазначив бізнесмен.

При цьому, як Машуров, так і його партнери по бізнесу, в майбутньому планують повернутися в Україну разом з командою.

"Повернутися після війни плануємо обов'язково. Мова йде не тільки про людей, а й про офіси. Ми готові допомогти економіці робочими місцями і податками. Особисто я після війни також планую якщо не залишитися назовсім, то затриматися в Україні довше. Цей час буде цікавим, адже ми будемо спільними зусиллями відбудовувати нашу країну", - підсумував він.