У машині пахне горілим: що робити в такому випадку

Звісно, це пережиток давніх часів, але багато хто з досвідчених водіїв і тепер дослухається до свого авто усіма органами почуттів. Сприймаючи у тому числі і запахи. І запах гару справді один із найнебезпечніших сигналів, бо вогонь знищує будь-яку машину за кілька хвилин. То як правильно поводитись, якщо на ходу запахло горілим?

Що робити, якщо пахне горілим

В автомобілі є чому і видавати запах горілого, і відверто горіти: пальне та оливи, ізоляція проводки, гума, деякі пластики, деталі оздоблення салону... Крім того є джерела підозрілого запаху, які всупереч народній мудрості, вогнем не супроводжуються, але дим і пахощі поширюють – гальмівні колодки, накладки дисків зчеплення, врешті-решт шини. Тож відчувши на ходу стійкий запах гару, водій має насторожитися.

На щастя, найчастіше буває, що горілим несе з вулиці – з глушника попутного автобуса, від багаття у придорожній лісосмузі, від пічки-буржуйки на блок-посту тощо. Проте коли запах не минає протягом трьох-п'яти хвилин, або з'явилися інші недобрі ознаки, автомобілістові треба розбиратись з ситуацією.

Зупиніться в безпечному місці і розблокуйте капот ручкою із салону, не піднімаючи поки що його кришку;

Швидко огляньте автомобіль зовні, чи немає десь явного джерела диму чи вогню;

Якщо так, готуйте вогнегасник та підручні засоби типу пледа, ковдри, куртки, адже на сам вогнегасник покладатись не варто;

Було б добре, щоб ваш помічник в цей час готував гайковий ключ (зазвичай "на 10") або кусачки для відкидання клеми з акумулятора. Адже часто дим та вогонь є наслідком короткого замикання в проводці;

Коли вам здається, що джерело диму та вогню ховається в підкапотному просторі, піднімайте його кришку повільно, щоб різкий приплив свіжого повітря не роздмухав ймовірне полум'я;

Зніміть з акумулятора одну клему або перекусіть товстий дріт однієї з клем, неважливо, плюсову чи мінусову;

Якщо ви бачите вогонь і розумієте, що це пожежа, викликайте рятувальників чи попросіть когось з присутніх негайно зробити це. Хоча якщо джерело вогню ще невелике, наприклад, площею з типовий ноутбук чи велику книжку, спочатку використайте шанс погасити його самотужки. Якщо ви впевнені у своєму вогнегаснику, активуйте його і спрямовуйте струмінь у полум’я. Інший ефективний варіант – накрити джерело полум'я щільним матеріалом так, щоб вогонь задихнувся без доступу повітря.

Якщо службу 101 викликали, вам все одно доведеться визначитися: чи просто чекати на прибуття пожежних, чи в очікуванні їх намагатися самому боротися з вогнем. Самостійні діє великою мірою мають сенс, адже пожежа в авто розповсюджується швидко, охоплюючи всю машину вогнем за кілька хвилин. Тож до прибуття професіоналів від транспортного засобу може залишитися лише невелика частина. Зворотній бік активності водія на пожежі – загроза отримати важкі травми. Проте, як діяти при цьому – тема окремої розмови.

Просто запах

Дякуймо Богові, найчастіше запах горілого в машині говорить не про пожежу, а всього лише про певні несправності. Які, проте, все одно можуть призвести до неприємностей, в тому числі і до загорання.

Запах горілого і дим можуть спричинити перегріті через замикання дроти проводки, олива чи антифриз, які потрапили на гарячі частини вихлопу, приводні ремені і накладки дисків зчеплення при їхньому пробуксовуванні та деякі інші системи.

Коротко

Вогонь – одна з найбільших і при тому реальних небезпек для автомобіля, особливо якщо він давно вже не новий. Відтак навіть найменші підозри на пожежу не можна ігнорувати. Тож коли в машині на ходу запахло горілим, для початку треба знизити швидкість. Не тільки для того, щоб призупинити роздмухування можливого осередку пожежі, а й щоб спростити собі первинну діагностику проблеми. І якщо ситуація не прояснилася, не полінуйтеся зупинитися і оглянути машину, аде цим врешті решт ви можете врятувати своє майно.