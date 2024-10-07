В машине пахнет горелым: что делать в таком случае

Среди всех ароматов, которые витают в воздухе над нашими дорогами, вероятно, запах пожара наиболее тревожный. Тем более, что в автомобиле всегда было достаточно элементов, которые могут загореться и поддерживать огонь. Как понять, что запах горевшего в машине касается именно вас?
О том, как действовать при возникновении запаха гари в автомобиле, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы публикации изданий Autocentre и "Autobild ".
Конечно, это пережиток древних времен, но многие опытные водители и теперь прислушиваются к своему авто всеми органами чувств. Воспринимая в том числе и запахи. И запах гари действительно один из самых опасных сигналов, потому что огонь уничтожает любую машину через несколько минут. Как правильно себя вести, если на ходу запахло горелым?
В автомобиле есть почему и выдавать запах горелого, и откровенно гореть: горючее и масла, изоляция проводки, резина, некоторые пластики, детали отделки салона... Кроме того, есть источники подозрительного запаха, которые вопреки народной мудрости, огнем не сопровождаются, но дым и аромат распространяют – тормозные колодки, накладки дисков сцепления, в конце концов шины. Поэтому, почувствовав на ходу стойкий запах гари, водитель должен насторожиться.
К счастью, чаще всего бывает, что горелым несет с улицы – с глушителя попутного автобуса, от костра в придорожной лесополосе, от печки-буржуйки на блок-посту и т.д. Однако если запах не проходит в течение трех-пяти минут или появились другие нехорошие признаки, автомобилисту нужно разбираться с ситуацией.
Если службу 101 вызвали, вам все равно придется определиться: просто ждать прибытия пожарных, или в ожидании их пытаться самому бороться с огнем. Самостоятельные действия во многом имеют смысл, ведь пожар в авто распространяется быстро, охватывая всю машину огнем за несколько минут. Так что до прибытия профессионалов от транспортного средства может остаться лишь небольшая часть. Обратная сторона активности водителя на пожаре – угроза получить тяжелые травмы. Однако как действовать при этом – тема отдельного разговора.
Слава Богу, чаще всего запах горевшего в машине говорит не о пожаре, а всего лишь об определенных неисправностях. Которые, однако, все равно могут привести к неприятностям, в том числе и к возгоранию.
Запах горелого и дым могут вызвать перегретые из-за замыкания провода, масла или антифриз, попавшие на горячие части выхлопа, приводные ремни и накладки дисков сцепления при их пробуксовке и некоторые другие системы.
Огонь – одна из самых больших и притом реальных опасностей для автомобиля, особенно если он давно уже не новый. Следовательно, даже малейшие подозрения на пожар нельзя игнорировать. Так что когда в машине на ходу запахло горелым, для начала надо снизить скорость. Не только для того, чтобы приостановить раздувание возможного очага пожара, но и чтобы упростить себе первоначальную диагностику проблемы. И если ситуация не прояснилась, не поленитесь остановиться и осмотреть машину, ведь этим в конце концов вы можете спасти свое имущество.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, как выбирать тип кузова автомобиля.