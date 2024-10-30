Машина не заводиться холодним ранком: що робити

Власне, не обов’язково чекати саме морозу, щоб машина відмовилася стартувати після нічної стоянки – іноді для цього достатньо просто холодного та вологого ранку.

Як діяти, якщо машина не заводиться ранком

Перевірте себе. Можливо, ви щось робити не зовсім правильно для холодного старту не нового автомобіля? Бо якщо машина вже добряче зношена, в такій ситуації потрібно бути уважнішими. Перш ніж здійснити спробу запуску, перевірте, щоб усі кнопки та тумблери в салоні стояли в положенні "вимкнено". Не варто також тримати натиснутою гальмівну педаль (але є машини, де це необхідно). Увімкнувши запалення, почекайте кілька секунд, поки насос створить тиск у магістралі, а в дизеля – поки свічки розігріють циліндри. При вимкненій передачі і натиснутій педалі зчеплення вмикайте стартер. Акселератор при тому не чіпайте. Тримати стартер увімкненим більше 4 – 5 секунд не варто, доцільнішим буде повторити спробу через 5 – 10 секунд.

Перевірте акумулятор. Найчастіше винен саме акумулятор, бо на холоді його здатність віддавати енергію знижується. Характерні симптоми його провини – неквапливе обертання двигуна стартером і тьмяні контрольні лампочки на панелі. Швидше за все, АКБ просто посаджена, тож її слід підключити до зарядного пристрою хоча б на 20-30 хвилин. Більш рішучий варіант – прикурювання від чужої АКБ або запуск машини з буксира, хоча в цих способах потрібні деякі знання та навички. Може бути, що батарея просто віджила своє, але для остаточного вердикту потрібна більш ретельна діагностика. Ідеальний для водія випадок – окислення клем акумулятора, з яких треба просто зчистити кольорові окисли.

Розберіться із свічками. Для бензинового авто це одна з найпоширеніших зимових проблем – зношені чи забруднені свічки запалювання. Не завжди є змога замінити їх на місці (навіть якщо є бажання), то доведеться або тягнути машину на СТО, або залишити її на парковці до потепління, щоб рушити в майстерню власним ходом. В дизеля свічки теж можуть підвести: якщо хоча б декілька з них не працюють, двигун не схоче запускатися в мороз.

Паливна система. Засмічені форсунки ускладнюють запуск інжекторного двигуна в холодну погоду. Негайно на місці з цим нічого не вдіяти, але можна прийти за машиною у теплу погоду, коли вона таки запуститься і можна буде поїхати в сервіс. Або ж – евакуатор і повний комплекс "рятувальних" робіт в стаціонарних умовах автомайстерні: промивка інжекторів, перевірка тиску насосу і пошук льоду в паливопроводах.

Готуйтесь до капремонту двигуна. Так, це найбільш сумний варіант, коли двигун зносився настільки, що через низьку компресію і проблеми клапанного механізму вже не може заводиться в несприятливих умовах. Але швидше за все, подібний діагноз не буде для вас сюрпризом, адже дуже зношений агрегат подає певні сигнали і за теплої пори – наприклад, активно споживає оливу, дивує димом з вихлопної труби і великим паливним апетитом. Тож не марнуючи часу, записуйтесь на консультацію до досвідченого моториста.

Коротко

Якщо в перші ж холодні ранки з вами сталася така пригода, певно, ви мали б стати читачем наших попередніх публікацій на тему "Як підготувати машину до зими". Така правда життя – коли автомобіль уже не надто новий, його потрібно готувати до низьких температур. Як мінімум слід почати з приведення до штатного стану всіх основних систем, які впливають на спроможність машини стартувати і впевнено та безпечно пересуватися у зимову пору.