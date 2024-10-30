Машина не заводиться холодним ранком: що робити

З точки зору самого автомобіля настання реальних холодів – зручний привід нагадати водієві про свої задавнені проблеми. Але не будемо докоряти заклопотаних власників, а запропонуємо кілька порад щодо дій водія, коли його холодна машина раптом застрайкувала.
Про те, як можна спробувати оживити заморожений автомобіль, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.
Власне, не обов’язково чекати саме морозу, щоб машина відмовилася стартувати після нічної стоянки – іноді для цього достатньо просто холодного та вологого ранку.
Перевірте себе. Можливо, ви щось робити не зовсім правильно для холодного старту не нового автомобіля? Бо якщо машина вже добряче зношена, в такій ситуації потрібно бути уважнішими. Перш ніж здійснити спробу запуску, перевірте, щоб усі кнопки та тумблери в салоні стояли в положенні "вимкнено". Не варто також тримати натиснутою гальмівну педаль (але є машини, де це необхідно). Увімкнувши запалення, почекайте кілька секунд, поки насос створить тиск у магістралі, а в дизеля – поки свічки розігріють циліндри. При вимкненій передачі і натиснутій педалі зчеплення вмикайте стартер. Акселератор при тому не чіпайте. Тримати стартер увімкненим більше 4 – 5 секунд не варто, доцільнішим буде повторити спробу через 5 – 10 секунд.
Перевірте акумулятор. Найчастіше винен саме акумулятор, бо на холоді його здатність віддавати енергію знижується. Характерні симптоми його провини – неквапливе обертання двигуна стартером і тьмяні контрольні лампочки на панелі. Швидше за все, АКБ просто посаджена, тож її слід підключити до зарядного пристрою хоча б на 20-30 хвилин. Більш рішучий варіант – прикурювання від чужої АКБ або запуск машини з буксира, хоча в цих способах потрібні деякі знання та навички. Може бути, що батарея просто віджила своє, але для остаточного вердикту потрібна більш ретельна діагностика. Ідеальний для водія випадок – окислення клем акумулятора, з яких треба просто зчистити кольорові окисли.
Розберіться із свічками. Для бензинового авто це одна з найпоширеніших зимових проблем – зношені чи забруднені свічки запалювання. Не завжди є змога замінити їх на місці (навіть якщо є бажання), то доведеться або тягнути машину на СТО, або залишити її на парковці до потепління, щоб рушити в майстерню власним ходом. В дизеля свічки теж можуть підвести: якщо хоча б декілька з них не працюють, двигун не схоче запускатися в мороз.
Паливна система. Засмічені форсунки ускладнюють запуск інжекторного двигуна в холодну погоду. Негайно на місці з цим нічого не вдіяти, але можна прийти за машиною у теплу погоду, коли вона таки запуститься і можна буде поїхати в сервіс. Або ж – евакуатор і повний комплекс "рятувальних" робіт в стаціонарних умовах автомайстерні: промивка інжекторів, перевірка тиску насосу і пошук льоду в паливопроводах.
Готуйтесь до капремонту двигуна. Так, це найбільш сумний варіант, коли двигун зносився настільки, що через низьку компресію і проблеми клапанного механізму вже не може заводиться в несприятливих умовах. Але швидше за все, подібний діагноз не буде для вас сюрпризом, адже дуже зношений агрегат подає певні сигнали і за теплої пори – наприклад, активно споживає оливу, дивує димом з вихлопної труби і великим паливним апетитом. Тож не марнуючи часу, записуйтесь на консультацію до досвідченого моториста.
Якщо в перші ж холодні ранки з вами сталася така пригода, певно, ви мали б стати читачем наших попередніх публікацій на тему "Як підготувати машину до зими". Така правда життя – коли автомобіль уже не надто новий, його потрібно готувати до низьких температур. Як мінімум слід почати з приведення до штатного стану всіх основних систем, які впливають на спроможність машини стартувати і впевнено та безпечно пересуватися у зимову пору.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало про п’ять найцікавіших електромобілів з Китаю.