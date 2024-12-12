Машина з електроручником: як користуватися і в чому мінуси

Колись давно стоянкове гальмо розробили як незалежну систему, яка крім фіксації машини на місці стоянки мала б служити для аварійного гальмування – при відмові робочої гальмівної системи. Але коли техніка стала без перебільшення супернадійною, ручник став складнішим, з електроприводом та електронікою, та ще й отримав кілька допоміжних функцій.

Що вміє електро-ручник

З упевненістю можна сказати, що далекоглядні конструктори дали стоянковому гальму електропривод не тільки для полегшення користування ним. Відразу планувалося доручити йому більше завдань, відтак перелік його вмінь вийшов чималий:

Загальмовувати колеса однієї осі під час стоянки машини. Для цього водій тисне спеціальну кнопку або клавішу;

Без участі водія загальмовувати машину на час стоянки і так само автоматично виводити її з цього режиму в момент початку руху (за дотримання певних умов);

Без втручання водія притримувати машину від відкочування назад (вперед) при її рушанні на підйом чи під гору;

Уповільнювати і зупиняти машину у випадку відмови основної гальмівної системи;

Автоматично підтримувати (регулювати) зазори в системі, компенсуючи знос колодок та інших деталей колісних механізмів.

Як електро-ручник дбає про безпеку

Оскільки крім іншого інженери прагнуть більшої безпеки для користувача, вищезгаданий функціонал електричного стоянкового гальма залежить від цілого переліку умов. В усіх деталях про них треба дізнаватись з заводського мануалу вашої моделі, хоча найчастіше використовуються такі алгоритми:

Машина стає на ручник за будь-яких умов, незалежно від інших органів управління;

Зняти машину з стоянкового гальма зазвичай можна лише при натиснутій педалі гальмів та увімкненому запаленні;

Часто умова автоматичного зняття з ручника – всі закриті двері та застебнуті паси безпеки, плюс натиснута педаль акселератора;

Коли водій заглушив мотор, відстебнувся або відкрив двері, стоянкове гальмо самостійно блокує колеса, роблячи висновок, що поїздку завершено;

При увімкненій задній передачі у деяких машин автоматичне зняття з ручника не спрацьовує – з метою уникнення особливо небезпечних помилкових дій водія;

Якщо при працюючому двигуні залишити АКП в режимі Drive і вийти із салону, активований електро-ручник триматиме машину, хоча без нього машина з автоматом могла б почати повільний рух.

Недоліки електричного ручника

Кожне вдосконалення має зворотній бік, і в електричного стоянкового гальма він теж є. Для більшості користувачів його мінуси не є принциповими, але тим, хто експлуатує свою машину в щоденному режимі протягом цілого року, важливо про них знати.

Перш за все, таке стоянкове гальмо не вийде використовувати як аварійне, при відмові основної гальмівної системи. Тому що коли затягнути електро-ручник на швидкості (і тримати кнопку/клавішу), в більшості моделей електроніка спочатку активує основну гальмівну систему, а вже після уповільнення до 3 – 10 км/год увімкнеться власне стоянкова система. Але ж коли з основною системою будуть якісь проблеми, зазначений алгоритм буде порушено.

І ще один помітний недолік електро-гальм у тому, що водій не завжди має змогу заблокувати його активацію. А іноді не бажано ставити машину на ручник – наприклад, у вологу погоду за температури близько нуля, коли є висока ймовірність примерзання колодок до дисків (барабанів).

Якщо коротко

При всіх перевагах стоянкового гальма з сервоприводом воно має певні недоліки, і найважливіший з них – достатньо складна конструкція. А це в принципі знижує надійність, що неприпустимо, бо по суті ручник є дублером для дуже важливої системи керування – гальмівної. Тому рекомендується при кожному відвідуванні СТО замовляти майстрам інспекцію електро-ручника, щоб найменші натяки на негаразди були тут же усунені.