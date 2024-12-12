Машина з електроручником: як користуватися і в чому мінуси

Немає питань, активувати стоянкове гальмо кнопкою набагато зручніше, аніж важелем чи педаллю. Але, як це часто буває, благі наміри конструкторів попутно додали користувачам клопоту. Розглядаємо, як не постраждати від негативних проявів електричного ручника.
Про приємні і неприємні особливості стоянкового гальма з електричним приводом читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали видань AutoBild та Motor.
Колись давно стоянкове гальмо розробили як незалежну систему, яка крім фіксації машини на місці стоянки мала б служити для аварійного гальмування – при відмові робочої гальмівної системи. Але коли техніка стала без перебільшення супернадійною, ручник став складнішим, з електроприводом та електронікою, та ще й отримав кілька допоміжних функцій.
З упевненістю можна сказати, що далекоглядні конструктори дали стоянковому гальму електропривод не тільки для полегшення користування ним. Відразу планувалося доручити йому більше завдань, відтак перелік його вмінь вийшов чималий:
Оскільки крім іншого інженери прагнуть більшої безпеки для користувача, вищезгаданий функціонал електричного стоянкового гальма залежить від цілого переліку умов. В усіх деталях про них треба дізнаватись з заводського мануалу вашої моделі, хоча найчастіше використовуються такі алгоритми:
Кожне вдосконалення має зворотній бік, і в електричного стоянкового гальма він теж є. Для більшості користувачів його мінуси не є принциповими, але тим, хто експлуатує свою машину в щоденному режимі протягом цілого року, важливо про них знати.
Перш за все, таке стоянкове гальмо не вийде використовувати як аварійне, при відмові основної гальмівної системи. Тому що коли затягнути електро-ручник на швидкості (і тримати кнопку/клавішу), в більшості моделей електроніка спочатку активує основну гальмівну систему, а вже після уповільнення до 3 – 10 км/год увімкнеться власне стоянкова система. Але ж коли з основною системою будуть якісь проблеми, зазначений алгоритм буде порушено.
І ще один помітний недолік електро-гальм у тому, що водій не завжди має змогу заблокувати його активацію. А іноді не бажано ставити машину на ручник – наприклад, у вологу погоду за температури близько нуля, коли є висока ймовірність примерзання колодок до дисків (барабанів).
При всіх перевагах стоянкового гальма з сервоприводом воно має певні недоліки, і найважливіший з них – достатньо складна конструкція. А це в принципі знижує надійність, що неприпустимо, бо по суті ручник є дублером для дуже важливої системи керування – гальмівної. Тому рекомендується при кожному відвідуванні СТО замовляти майстрам інспекцію електро-ручника, щоб найменші натяки на негаразди були тут же усунені.
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