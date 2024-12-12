Машина с электроручником: как пользоваться и в чем минусы

Когда-то давно стояночный тормоз разработали как независимую систему, которая помимо фиксации машины на месте стоянки должна была бы служить для аварийного торможения - при отказе рабочей тормозной системы. Но когда техника стала без преувеличения супернадежной, ручник стал сложнее, с электроприводом и электроникой, да еще и получил несколько вспомогательных функций.

Что умеет электро-ручник

С уверенностью можно сказать, что дальновидные конструкторы дали стояночному тормозу электропривод не только для облегчения пользования им. Изначально планировалось поручить ему больше задач, поэтому перечень его умений получился немалый:

Затормаживать колеса одной оси во время стоянки машины. Для этого водитель нажимает специальную кнопку или клавишу;

Без участия водителя затормаживать машину на время стоянки и так же автоматически выводить ее из этого режима в момент начала движения (при соблюдении определенных условий);

Без вмешательства водителя придерживать машину от откатывания назад (вперед) при ее трогании на подъем или под гору;

Замедлять и останавливать машину в случае отказа основной тормозной системы;

Автоматически поддерживать (регулировать) зазоры в системе, компенсируя износ колодок и других деталей колесных механизмов.

Как электро-ручник заботится о безопасности

Поскольку помимо прочего инженеры стремятся к большей безопасности для пользователя, вышеупомянутый функционал электрического стояночного тормоза зависит от целого перечня условий. Во всех деталях о них нужно узнавать из заводского мануала вашей модели, хотя чаще всего используются следующие алгоритмы:

Машина становится на ручник при любых условиях, независимо от других органов управления;

Снять машину со стояночного тормоза обычно можно только при нажатой педали тормоза и включенном зажигании;

Часто условие автоматического снятия с ручника - все закрытые двери и застегнутые ремни безопасности, плюс нажатая педаль акселератора;

Когда водитель заглушил мотор, отстегнулся или открыл дверь, стояночный тормоз самостоятельно блокирует колеса, делая вывод, что поездка завершена;

При включенной задней передаче у некоторых машин автоматическое снятие с ручника не срабатывает - во избежание особо опасных ошибочных действий водителя;

Если при работающем двигателе оставить АКП в режиме Drive и выйти из салона, активированный электро-ручник будет держать машину, хотя без него машина с автоматом могла бы начать медленное движение.

Недостатки электрического ручника

Каждое усовершенствование имеет обратную сторону, и у электрического стояночного тормоза она тоже есть. Для большинства пользователей его минусы не принципиальны, но тем, кто эксплуатирует свою машину в ежедневном режиме в течение целого года, важно о них знать.

Прежде всего, такой стояночный тормоз не получится использовать как аварийный, при отказе основной тормозной системы. Потому что когда затянуть электро-ручник на скорости (и держать кнопку/клавишу), в большинстве моделей электроника сначала активирует основную тормозную систему, а уже после замедления до 3 - 10 км/ч включится собственно стояночная система. Но ведь когда с основной системой будут какие-то проблемы, указанный алгоритм будет нарушен.

И еще один заметный недостаток электро-тормозов в том, что водитель не всегда имеет возможность заблокировать его активацию. А иногда не желательно ставить машину на ручник - например, во влажную погоду при температуре около нуля, когда высока вероятность примерзания колодок к дискам (барабанам).

Если кратко

При всех достоинствах стояночного тормоза с сервоприводом он имеет определенные недостатки, и самый важный из них - достаточно сложная конструкция. А это в принципе снижает надежность, что недопустимо, так как по сути ручник является дублером для очень важной системы управления - тормозной. Поэтому рекомендуется при каждом посещении СТО заказывать мастерам инспекцию электро-ручника, чтобы малейшие намеки на неполадки были тут же устранены.