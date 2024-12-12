Машина с электроручником: как пользоваться и в чем минусы

Нет вопросов, активировать стояночный тормоз кнопкой гораздо удобнее, чем рычагом или педалью. Но, как это часто бывает, благие намерения конструкторов попутно добавили пользователям хлопот. Рассматриваем, как не пострадать от негативных проявлений электрического ручника.
О приятных и неприятных особенностях стояночного тормоза с электрическим приводом читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы изданий AutoBild и Motor.
Когда-то давно стояночный тормоз разработали как независимую систему, которая помимо фиксации машины на месте стоянки должна была бы служить для аварийного торможения - при отказе рабочей тормозной системы. Но когда техника стала без преувеличения супернадежной, ручник стал сложнее, с электроприводом и электроникой, да еще и получил несколько вспомогательных функций.
С уверенностью можно сказать, что дальновидные конструкторы дали стояночному тормозу электропривод не только для облегчения пользования им. Изначально планировалось поручить ему больше задач, поэтому перечень его умений получился немалый:
Поскольку помимо прочего инженеры стремятся к большей безопасности для пользователя, вышеупомянутый функционал электрического стояночного тормоза зависит от целого перечня условий. Во всех деталях о них нужно узнавать из заводского мануала вашей модели, хотя чаще всего используются следующие алгоритмы:
Каждое усовершенствование имеет обратную сторону, и у электрического стояночного тормоза она тоже есть. Для большинства пользователей его минусы не принципиальны, но тем, кто эксплуатирует свою машину в ежедневном режиме в течение целого года, важно о них знать.
Прежде всего, такой стояночный тормоз не получится использовать как аварийный, при отказе основной тормозной системы. Потому что когда затянуть электро-ручник на скорости (и держать кнопку/клавишу), в большинстве моделей электроника сначала активирует основную тормозную систему, а уже после замедления до 3 - 10 км/ч включится собственно стояночная система. Но ведь когда с основной системой будут какие-то проблемы, указанный алгоритм будет нарушен.
И еще один заметный недостаток электро-тормозов в том, что водитель не всегда имеет возможность заблокировать его активацию. А иногда не желательно ставить машину на ручник - например, во влажную погоду при температуре около нуля, когда высока вероятность примерзания колодок к дискам (барабанам).
При всех достоинствах стояночного тормоза с сервоприводом он имеет определенные недостатки, и самый важный из них - достаточно сложная конструкция. А это в принципе снижает надежность, что недопустимо, так как по сути ручник является дублером для очень важной системы управления - тормозной. Поэтому рекомендуется при каждом посещении СТО заказывать мастерам инспекцию электро-ручника, чтобы малейшие намеки на неполадки были тут же устранены.
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