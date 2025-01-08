Машина з автоматом: чого не можна з ним робити

Ми віримо, що коли-небудь всі машини в Україні матимуть зручну автоматичну трансмісію. А також в те, що всі водії вмітимуть експлуатувати її правильно і без знущань.
Про те, як продовжити життя своєї автоматичної трансмісії, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали видань L`Automobile і Autocar.
Базовий для складних технічних виробів принцип foolproof – захист від помилкових дій користувача – задіяний конструкторами і при проектуванні автоматичних коробок передач. Проте суто технічно можливість зламати щось у коробці, як то кажуть, "переплутавши педалі", часто все одно залишається. Поговоримо про дії водія, якими він може скоротити життя своїй автоматичній трансмісії. В першу чергу будемо мати на увазі класичну АКП – гідромеханічну коробку передач, але і роботів та варіаторів більшість з цих застережень теж стосується.
Великою мірою, у помилкових діях водія часто "винен" сам автомат. Його слухняність і зручність настільки розслаблює користувача, що він і думати забуває, що на кожну його дію десь у глибині машини відгукується ціла когорта вимикачів, клапанів, важелів, фрикціонів, шестерень та інших деталей. Але певна комбінація цих команд може мати погані наслідки.
Отже, на машині з гідромеханічною АКП не можна:
На жаль, сучасні автоматичні трансмісії будь-якого типу не мають великого запас ресурсу. Який у свою чергу дуже залежить від того, наскільки ощадливо водій ставиться до коробки передач. Особливо це важливо для власників вживаних машин, в яких велика частина ресурсу коробки вже витрачена. Та і власникам нових машин варто не зловживати бездумно можливостями свого автомату, особливо якщо мається на увазі, що автомобіль куплявся в родину не на рік-два, а на більший термін.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, що краще для авто: АКП чи робот.