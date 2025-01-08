Машина с автоматом: чего нельзя с ним делать

Базовый для сложных технических изделий принцип foolproof - защита от ошибочных действий пользователя - задействован конструкторами и при проектировании автоматических коробок передач. Однако чисто технически возможность сломать что-то в коробке, как говорится, "перепутав педали", часто все равно остается. Поговорим о действиях водителя, которыми он может сократить жизнь своей автоматической трансмиссии. В первую очередь будем иметь в виду классическую АКП - гидромеханическую коробку передач, но и роботов и вариаторов большинство из этих предостережений тоже касается.

Что нельзя делать на машине с автоматом

В большой степени, в ошибочных действиях водителя часто "виноват" сам автомат. Его послушность и удобство настолько расслабляет пользователя, что он и думать забывает, что на каждое его действие где-то в глубине машины откликается целая когорта выключателей, клапанов, рычагов, фрикционов, шестерен и других деталей. Но определенная комбинация этих команд может иметь плохие последствия.

Итак, на машине с гидромеханической АКП нельзя:

Одновременно нажимать акселератор и тормозную педаль. Сразу может ничто и не разрушится, но коробка перегреется и рано или поздно несколько систем в ней выйдут из строя;

Заводить двигатель, разгоняя машину буксиром или толкая ее руками. Вы всегда найдете умельцев, которые научат вас этому, однако шансов, что двигатель запустится, не больше чем то, что вы сломаете коробку;

Настойчиво буксовать в песке, в снегу или в грязи. Машина будет пытаться выполнить ваше желание, колеса будут крутиться, но коробка быстро перегреется. Обычно при этом подгорают фрикционы и портится рабочая жидкость (масло) коробки. К счастью, у современных машин на такой случай есть система защиты, которая должна ограничить функционал коробки и перевести ее в аварийный режим. Но у настойчивого водителя иногда получается сломать или поджечь трансмиссию раньше, чем сработает защита;

Брать на буксир тяжелый прицеп или тяжелый автомобиль и тянуть его на протяжении десятков и сотен километров. При переключениях под большой нагрузкой упомянутые фрикционы (пакеты дисков) греются и подгорают. В принципе, для каждой модели конкретные указания по буксировке можно найти в заводском мануале;

Ставить селектор в режим P (паркинг), когда машина еще движется, даже очень медленно. Это надежный способ повредить механизм парковки, а если очень не повезет, обломки этого устройства упадут в глубину коробки и повредят там другие детали. Так же нельзя включать режим R (задний ход), когда машина еще катится вперед, и наоборот;

Буксировать вашу машину на большое расстояние. Опять же, конкретные указания по расстоянию и скорости буксировки ищите в заводской инструкции. Иногда производители разрешают проехать на буксире 30 - 50 км на скорости 30 - 50 км/ч, а иногда дают добро только на затягивание машины на эвакуатор. Опасность буксировки машины с автоматом в том, что при неработающем двигателе во многих АКП не работает масляный насос, а долго работать без смазки агрегата вредно;

В мороз начинать движение, особенно в активном режиме, при холодной коробке передач. Холодное масло имеет высокую вязкость и работа гидравлики АКП при таких условиях будет нештатной.

Если коротко

К сожалению, современные автоматические трансмиссии любого типа не имеют большого запас ресурса. Который в свою очередь очень зависит от того, насколько бережливо водитель относится к коробке передач. Особенно это важно для владельцев подержанных машин, в которых большая часть ресурса коробки уже израсходована. Да и владельцам новых машин стоит не злоупотреблять бездумно возможностями своего автомата, особенно если подразумевается, что автомобиль покупался в семью не на год-два, а на больший срок.