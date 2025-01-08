Машина с автоматом: чего нельзя с ним делать

Мы верим, что когда-нибудь все машины в Украине будут иметь удобную автоматическую трансмиссию. А также в то, что все водители будут уметь эксплуатировать ее правильно и без издевательств.
О том, как продлить жизнь своей автоматической трансмиссии, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы изданий L`Automobile и Autocar.
Базовый для сложных технических изделий принцип foolproof - защита от ошибочных действий пользователя - задействован конструкторами и при проектировании автоматических коробок передач. Однако чисто технически возможность сломать что-то в коробке, как говорится, "перепутав педали", часто все равно остается. Поговорим о действиях водителя, которыми он может сократить жизнь своей автоматической трансмиссии. В первую очередь будем иметь в виду классическую АКП - гидромеханическую коробку передач, но и роботов и вариаторов большинство из этих предостережений тоже касается.
В большой степени, в ошибочных действиях водителя часто "виноват" сам автомат. Его послушность и удобство настолько расслабляет пользователя, что он и думать забывает, что на каждое его действие где-то в глубине машины откликается целая когорта выключателей, клапанов, рычагов, фрикционов, шестерен и других деталей. Но определенная комбинация этих команд может иметь плохие последствия.
Итак, на машине с гидромеханической АКП нельзя:
К сожалению, современные автоматические трансмиссии любого типа не имеют большого запас ресурса. Который в свою очередь очень зависит от того, насколько бережливо водитель относится к коробке передач. Особенно это важно для владельцев подержанных машин, в которых большая часть ресурса коробки уже израсходована. Да и владельцам новых машин стоит не злоупотреблять бездумно возможностями своего автомата, особенно если подразумевается, что автомобиль покупался в семью не на год-два, а на больший срок.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, что лучше для авто: АКП или робот.