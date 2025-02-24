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Maserati представила бюджетний варіант кабріолета Gran Cabrio: названі ціни та характеристики

Фото: Maserati представила бюджетний варіант кабріолета Gran Cabrio (media.maserati.com)
Автор: Константин Широкун

Новий кабріолет Maserati Gran Cabrio отримав базову версію. Новинка отримала 3,0-літровий двигун V6 Nettuno, дефорсований до 490 кінських сил та 600 Нм.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на прес-службу компанії.

Втім, інших спрощень немає, проте ціна в Італії на новинку знизилася майже на 20% до 170 тисяч євро.

Зовні базовий Maserati GranCabrio практично не відрізняється від більш дорогих версій: хіба що відсутні написи на зябрами в передніх крилах, а над повітрозабірниками гальм у передньому бампері немає накладки. Зате є повний привід, 8-ступінчастий "автомат" і пневматична підвіска.

Порівняно з модифікацією Trofeo (550 к.с., 650 Нм) час розгону від 0 до 100 км/год зріс на 0,3 секунди (до 3,9 секунди), а максимальна швидкість впала з 316 до 302 км/год. Натомість при покупці можна заощадити 40 тисяч євро. За європейськими мірками 170 тисяч євро – конкурентна ціна за повнопривідний бензиновий кабріолет зі спортивним характером, адже Porsche 911 Carrera 4 GTS з відкритим кузовом коштує від 200 тисяч євро.

Італійська марка зіткнулася з драматичним падінням продажів у Європі: за даними JATO Dynamics, 2024 року попит упав на 40%. За даними аналітиків, погіршення статистики пов'язане з відмовою від седанів Quattroporte та Ghibli, а також кросовера Levante.

 

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