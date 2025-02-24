Maserati представила бюджетный вариант кабриолета Gran Cabrio: названы цены и характеристики

Впрочем, других упрощений нет, однако цена в Италии на новинку снизилась почти на 20% до 170 тысяч евро.

Внешне базовый Maserati GranCabrio практически не отличается от более дорогих версий: разве что отсутствуют надписи на жабрами в передних крыльях, а над воздухозаборниками тормозов в переднем бампере нет накладки. Зато есть полный привод, 8-ступенчатый "автомат" и пневматическая подвеска.

По сравнению с модификацией Trofeo (550 л.с., 650 Нм) время разгона от 0 до 100 км/ч выросло на 0,3 секунды (до 3,9 секунды), а максимальная скорость упала с 316 до 302 км/ч. Взамен при покупке можно сэкономить 40 тысяч евро. По европейским меркам 170 тысяч евро - конкурентная цена за полноприводный бензиновый кабриолет со спортивным характером, ведь Porsche 911 Carrera 4 GTS с открытым кузовом стоит от 200 тысяч евро.

Итальянская марка столкнулась с драматическим падением продаж в Европе: по данным JATO Dynamics, в 2024 году спрос упал на 40%. По данным аналитиков, ухудшение статистики связано с отказом от седанов Quattroporte и Ghibli, а также кроссовера Levante.