У Мартыненко заявили о попытках НАБУ запугать адвоката

Фото: Николай Мартыненко (УНИАН)

У Мартыненко заявили, что "война НАБУ и САП против Мартыненко" перешла на новый уровень

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) пытается запугать адвоката Петра Бойко, защищающего в суде экс-депутата Николая Мартыненко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу бывшего депутата.

В частности, у Мартыненко заявили, что "война НАБУ и САП против Мартыненко" перешла на новый уровень - против его адвокатов.

"Близкая к НАБУ общественная организация "Центр противодействия коррупции" написала жалобу в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры с обвинением Петра Бойко в якобы нарушении адвокатской этики. Потому что адвокат настолько эффективно выполняет свою работу и демонстрирует в суде всю ничтожность "доказательств" НАБУ-САП", - говорится в сообщении.

Адвокат Петр Бойко подчеркнул, что ст.23 закона об адвокатуре гарантирует адвокатам право на профессиональную деятельность.

"Запрещается вмешательство в правовую позицию адвоката, а его высказывания по делу не могут быть основанием для привлечения адвоката к ответственности. Но ребятам, которые под видом независимых активистов обслуживают НАБУ, закон не писан. Когда пытаются запугать адвоката какими-либо дисциплинарными санкциями - это уже отчаяние. А что дальше - требовать лишить права на профессию? Может, НАБУ нарисует дело и против меня?", - говорит Бойко.

В пресс-службе экс-депутата считают, что "дело Мартыненко" в суде "разваливается на глазах".

"Поэтому понятно, почему так нервничают НАБУ и его карманные активисты. Распиаренная "швейцарская флешка" показала, что никаких доказательств против Мартыненко нет, ни одной его подписи нигде нет. В Швейцарии за 5 лет ничего не было передано в суд – так как нечего передавать. Николай Мартыненко не имел отношения к компании "Бредкрест" и к ее средствам, не владел ее акциями. Рухнул миф, который несколько лет раздували НАБУ и другие участники пиар-кампании против Мартыненко", - отмечается в сообщении.

По мнению пресс-службы Мартыненко, "самая большая надежда" НАБУ была на ксерокопию банковского формуляра об открытии счета якобы от имени Мартыненко.

"Адвокат в суде показал, что в эту ксерокопию любой может с помощью ксерокса вписать любое имя. А "Бредкрест" (на который якобы открывался счет) на тот момент вообще не существовал. За это "активисты" из центра Шабунина и подали жалобу на Петра Бойко, хотя суд не увидел в действиях адвоката никаких нарушений. Теперь "активисты" пытаются спасти НАБУ от позора", - указали у Мартыненко.

У Мартыненко считают, что активисты демонстрируют политическую ангажированность в пользу НАБУ.

"Ранее ЦПК проиграл суд, который подтвердил, что эта организация дискредитирует Мартыненко в своем "реестре публичных лиц", созданном на гранты", - говорится в сообщении пресс-службы экс-депутата.