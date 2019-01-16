У Мартиненка заявили про спроби НАБУ залякати адвоката

Фото: Микола Мартиненко (УНІАН)

У Мартиненка заявили, що "війна НАБУ і САП проти Мартиненка" перейшла на новий рівень

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) намагається залякати адвоката Петра Бойка, який захищає в суді екс-депутата Миколи Мартиненка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу колишнього депутата.

Зокрема, у Мартиненка заявили, що "війна НАБУ і САП проти Мартиненка" перейшла на новий рівень - проти його адвокатів.

"Близька до НАБУ громадська організація "Центр протидії корупції" написала скаргу в кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури з обвинуваченням Петра Бойка у нібито порушенні адвокатської етики. Тому що адвокат настільки ефективно виконує свою роботу і демонструє в суді всю нікчемність "доказів" НАБУ-САП", - йдеться в повідомленні.

Адвокат Петро Бойко підкреслив, що ст. 23 закону про адвокатуру гарантує адвокатам право на професійну діяльність.

"Забороняється втручання у правову позицію адвоката, а його висловлювання у справі не можуть бути підставою для притягнення адвоката до відповідальності. Але хлопцям, які під виглядом незалежних активістів обслуговують НАБУ, закон не писаний. Коли намагаються залякати адвоката якимись дисциплінарними санкціями - це вже відчай. А що далі - вимагати позбавити права на професію? Може, НАБУ намалює справу і проти мене?", - говорить Бойко.

У прес-службі екс-депутата вважають, що "справа Мартиненка" в суді "розвалюється на очах".

"Тому зрозуміло, чому так нервують НАБУ і його кишенькові активісти. Розпіарена "швейцарська флешка" показала, що ніяких доказів проти Мартиненка немає, жодної його підпису ніде немає. У Швейцарії за 5 років нічого не було передано в суд, так як нічого передавати. Микола Мартиненко не мав відношення до компанії "Бредкрест" і до її засобів, не володів її акціями. Впав міф, який кілька років роздмухували НАБУ та інші учасники піар-кампанії проти Мартиненка", - наголошується в повідомленні.

На думку прес-служби Мартиненка, "найбільша надія" НАБУ була на ксерокопію банківського формуляра про відкриття рахунку нібито від імені Мартиненка.

"Адвокат в суді показав, що в цю ксерокопію будь-хто може за допомогою ксерокса вписати будь-яке ім'я. А "Бредкрест" (на який нібито відкривався рахунок) на той момент взагалі не існував. За це "активісти" з центру Шабуніна і подали скаргу на Петра Бойка, хоча суд не побачив у діях адвоката жодних порушень. Тепер "активісти" намагаються врятувати НАБУ від ганьби", - вказали у Мартиненка.

У Мартиненка вважають, що активісти демонструють політичну заангажованість на користь НАБУ.

"Раніше ЦПК програв суд, який підтвердив, що ця організація дискредитує Мартиненка у своєму "реєстрі публічних осіб", створеному на гранти", - йдеться у повідомленні прес-служба екс-депутата.