У Мартыненко обвинили Сытника в превышении полномочий

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник продолжает пиариться на упоминаниях бывшего народного депутата Николая Мартыненко, нарушая презумпцию невиновности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мартыненко.

"Господин Сытник в публичных комментариях снова начал вспоминать имя Николая Мартыненко, без решения суда подавая его как якобы виновного. Хотя судебные слушания в суде первой инстанции показали: доказательная база по Мартыненко было сфабрикована, защита аргументированно показала юридическую ничтожность всех обвинений НАБУ", - говорится в сообщении.

По мнению представителей Мартыненко, Сытник "очень любит пиар и прикрывает им свои провалы".

"Он бесцеремонно нарушает презумпцию невиновности и выходит за рамки закона и своих полномочий, когда берет на себя роль одновременно следователя, прокурора и судьи в отношении Николая Мартыненко", - заявили у экс-депутата.

У Мартыненко считают, что Сытник "рад служить" любой власти, но стал "токсичным", его не взяли ни в один избирательный список.

"Против него расследуется ряд дел о коррупции. Он является фигурантом американского дела о вмешательстве в выборы президента США - и говорит неправду, когда отрицает, что его допрашивало ФБР… Поэтому Артем Сытник пытается любой ценой удержаться в должности. Но за все нарушения закона, за фальсификацию обвинений в "деле Мартыненко" рано или поздно наступит уголовная ответственность", - утверждают у Мартыненко.