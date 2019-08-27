У Мартиненка звинуватили Ситника в перевищенні повноважень

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник продовжує піаритися на згадках колишнього народного депутата Миколи Мартиненка, порушуючи презумпцію невинуватості. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мартиненка.

"Пан Ситник в публічних коментарях знову почав згадувати ім'я Миколи Мартиненка, без рішення суду подаючи його як нібито винного. Хоча судові слухання у суді першої інстанції показали: доказова база по Мартиненку була сфабрикована, захист аргументовано показав юридичну нікчемність всіх звинувачень НАБУ", - йдеться в повідомленні.

На думку представників Мартиненка, Ситник "дуже любить піар і прикриває ним свої провали".

"Він безцеремонно порушує презумпцію невинності і виходить за рамки закону і своїх повноважень, коли бере на себе роль одночасно слідчого, прокурора та судді стосовно Миколи Мартиненка", - заявили у екс-депутата.

У Мартиненка вважають, що Ситник "радий служити" будь-якій влади, але став "токсичним", його не взяли ні в один виборчий список.

"Проти нього розслідується низка справ про корупцію. Він є фігурантом американської справи про втручання у вибори президента США - і говорить неправду, коли заперечує, що його допитувало ФБР... Тому Артем Ситник намагається будь-якою ціною втриматися на посаді. Але за всі порушення закону, за фальсифікацію звинувачень у "справі Мартиненка" рано чи пізно настане кримінальна відповідальність", - стверджують у Мартиненка.