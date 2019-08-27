У Мартыненко обвинили Сытника в превышении полномочий

Фото: Николай Мартыненко (из открытых источников)

У Мартыненко считают, что Сытник "очень любит пиар"

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник продолжает пиариться на упоминаниях бывшего народного депутата Николая Мартыненко, нарушая презумпцию невиновности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мартыненко.

"Господин Сытник в публичных комментариях снова начал вспоминать имя Николая Мартыненко, без решения суда подавая его как якобы виновного. Хотя судебные слушания в суде первой инстанции показали: доказательная база по Мартыненко было сфабрикована, защита аргументированно показала юридическую ничтожность всех обвинений НАБУ", - говорится в сообщении.

По мнению представителей Мартыненко, Сытник "очень любит пиар и прикрывает им свои провалы".

"Он бесцеремонно нарушает презумпцию невиновности и выходит за рамки закона и своих полномочий, когда берет на себя роль одновременно следователя, прокурора и судьи в отношении Николая Мартыненко", - заявили у экс-депутата.

У Мартыненко считают, что Сытник "рад служить" любой власти, но стал "токсичным", его не взяли ни в один избирательный список.

"Против него расследуется ряд дел о коррупции. Он является фигурантом американского дела о вмешательстве в выборы президента США - и говорит неправду, когда отрицает, что его допрашивало ФБР… Поэтому Артем Сытник пытается любой ценой удержаться в должности. Но за все нарушения закона, за фальсификацию обвинений в "деле Мартыненко" рано или поздно наступит уголовная ответственность", - утверждают у Мартыненко.