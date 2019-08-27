У Мартиненка звинуватили Ситника в перевищенні повноважень

Фото: Микола Мартиненко (з відкритих джерел)

У Мартиненка вважають, що Ситник "дуже любить піар"

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник продовжує піаритися на згадках колишнього народного депутата Миколи Мартиненка, порушуючи презумпцію невинуватості. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мартиненка.

"Пан Ситник в публічних коментарях знову почав згадувати ім'я Миколи Мартиненка, без рішення суду подаючи його як нібито винного. Хоча судові слухання у суді першої інстанції показали: доказова база по Мартиненку була сфабрикована, захист аргументовано показав юридичну нікчемність всіх звинувачень НАБУ", - йдеться в повідомленні.

На думку представників Мартиненка, Ситник "дуже любить піар і прикриває ним свої провали".

"Він безцеремонно порушує презумпцію невинності і виходить за рамки закону і своїх повноважень, коли бере на себе роль одночасно слідчого, прокурора та судді стосовно Миколи Мартиненка", - заявили у екс-депутата.

У Мартиненка вважають, що Ситник "радий служити" будь-якій влади, але став "токсичним", його не взяли ні в один виборчий список.

"Проти нього розслідується низка справ про корупцію. Він є фігурантом американської справи про втручання у вибори президента США - і говорить неправду, коли заперечує, що його допитувало ФБР... Тому Артем Ситник намагається будь-якою ціною втриматися на посаді. Але за всі порушення закону, за фальсифікацію звинувачень у "справі Мартиненка" рано чи пізно настане кримінальна відповідальність", - стверджують у Мартиненка.