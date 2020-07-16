У Мартыненко обвинили судью ВАКС в заангажированности

Сторона защиты по делу Николая Мартыненко выразила недоверие коллегии судей Высшего антикоррупционного суда во главе с Лесей Федорак за якобы их предвзятость и заангажированность в пользу НАБУ и САП.

Об этом сообщила пресс-служба экс-депутата.

"16 июля на судебном заседании фигуранты дела и адвокаты единогласно заявили о недоверии коллегии судей ВАКС в составе Леси Федорак, Игоря Строгого и Виктора Маслова. Эти судьи фактически лишили Николая Мартыненко и других обвиняемых права на защиту и предоставили прокурору САП незаконные преференции, чтобы побыстрее вынести неправосудное решение. К сожалению, эта коллегия судей откровенно подыгрывает НАБУ и САП, грубо нарушает право на защиту и не заинтересована в установлении истины по делу, которое является сфабрикованным и политически мотивированным", - говорится в сообщении.

Адвокат Петр Бойко указал, что такого он не видел за 25 лет своей работы.

"Коллегия судей во главе с Федорак грубо нарушает принцип состязательности сторон и нивелирует право на защиту. Нам затыкают рот - через наши попытки выполнять свою работу судья обратилась к дисциплинарной палате адвокатуры, чтобы нас наказать", - подчеркнул он.

По словам адвоката, коллегия судей во главе с Федорак в этом деле сознательно пошла на нарушение Уголовно-процессуального кодекса и практики Верховного суда.

"Судьи изменили порядок исследования доказательств в пользу обвинения. Это игра в одни ворота: прокурор много заседаний должен зачитывать материалы обвинения, формируя впечатление о виновности фигурантов дела. Зато адвокатам судьи запретили высказывать свои аргументы - мол, сделаете это в самом конце. Хотя сам ВАКС разъяснял, что исследование доказательств включает право защиты предоставить свою оценку и заявить ходатайство о непризнании или недопустимости доказательств. Процедура исследования доказательств в этом деле превратилась в фикцию, а роль адвокатов сведена к статистам. Это нарушение не только украинского законодательства, но и принципов Европейского суда по правам человека", - сказал адвокат.

Как пример заангажированности этой коллегии судей он привел случай, когда "судья в нарушение УПК позволила прокурору исследовать материалы на английском языке - прокурор манипулятивно озвучивает оттуда отдельные моменты, не имея перевода всего материала. Адвокатам Федорак запретила это комментировать. При этом перед судьями даже нет материалов, которые объявляет прокурор".

Адвокат подчеркнул, что "не видел такого грубого нарушения прав человека даже в наших нереформированных судах общей юрисдикции. Такие действия коллегии во главе с Лесей Федорак свидетельствуют об их заранее определенный обвинительный уклон".

"Например, в двух одинаковых юридических ситуациях эти судьи принимают два взаимоисключающих решения - главное, чтобы все было в пользу обвинения", - отметил Бойко.

Пресс-служба экс-депутата утверждает, что дело давно превратилась в личную месть.

"Поэтому мы были вынуждены заявить отвод трем судьям. Они это проигнорировали - и это еще одно свидетельство их предвзятости. Но любое незаконное решение будет отменено в высших инстанциях и станет пятном на мантиях Леси Федорак и двух ее коллег", - говорится в обращении.

Напомним, ранее сообщалось, что решение швейцарского суда в отношении экс-депутата Николая Мартыненко является промежуточным, и не вступило в силу, поскольку экс-депутат уже обжаловал его в апелляционном суде.

Как известно, НАБУ задержало Мартыненко в апреле 2017 года.

Антикоррупционные органы подозревают его в хищении в особо крупных размерах и создание преступной организации.