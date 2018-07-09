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Мартыненко обвинил Сытника в злоупотреблениях служебными полномочиями

НовостиПолитика    09.07.2018 - 10:58
Фото: Николай Мартыненко (УНИАН)
Фото: Николай Мартыненко (УНИАН)

Экс-нардеп обвинил директора НАБУ в "системных злоупотреблениях"

Экс-депутат Николай Мартыненко обвинил директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника в "злоупотреблениях служебными полномочиями и очередной лжи". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Мартыненко.

"Господин Сытник в недавнем интервью назвал "дело Мартыненко" среди тех, которые "просто не рассматриваются" судами. Но "забыл" уточнить, что именно НАБУ через своего "ручного" прокурора блокирует рассмотрение этого дела по существу в Шевченковском райсуде Киева", - отметил экс-депутат.

"Похоже, у господина Сытника - преждевременный склероз. Или он в очередной раз врет, как это годами делал обо мне. Это системное злоупотребление своими полномочиями со стороны высокопоставленного госчиновника", - добавил Мартыненко.

По его словам, прокурор САП, которого якобы Сытник полностью контролирует, "умышленно сделал в обвинительном акте ошибки на уровне студента-двоечника юрфака". Более того, как отметил Мартыненко, во время выступления прокурор еще и сам привлек внимание судей к "собственным ляпам", давая аргументы суду для возврата обвинительного акта.

"Этот "юридический стриптиз" "карманного" прокурора НАБУ был осуществлен специально, по указанию директора НАБУ. Логика проста - маленьким позором оттянуть большой. Ведь НАБУ было шокировано, когда увидело материалы моей защиты, которые полностью разбивают все фейковые обвинения. И теперь лихорадочно пытается что-то придумать в ответ. Потому что в любом суде это дело рассыплется с треском. В том числе, в антикоррупционном, о котором столько говорит Сытник", - уверен Мартыненко.

"Артем Сытник заявил, что "ради таких дел и создавались новые антикоррупционные институты". Неужели НАБУ создавалось ради дешевого пиара своих руководителей, которые мечтают о политической карьере? И которые просто одержимы личной местью по отношению ко мне", - заявил экс-нардеп.

Мартыненко подчеркнул, что на прошлой неделе обратился в апелляционный суд, чтобы тот обязал начать рассмотрение дела по существу. "А все виновные в фальсификациях вокруг моего имени понесут ответственность. В том числе - уголовную", - отметил Мартыненко.

Он также сказал, что ждет от Сытника "новых фальсификаций" относительно себя. "Например, раньше НАБУ безуспешно пыталось дорисовать мое имя в фейковом деле Одесского припортового завода, которое почти развалилось в суде. Вспомните, сколько там было пиара "антикоррупционеров" и обливания меня грязью. И как это использовалось в борьбе против прошлого правительства. Так вот, в обвинении фигурируют "неустановленные лица в неустановленном месте и в неустановленное время". А якобы убытки оказались ложью и манипуляцией. Это очередной пример заангажированности и вопиющего непрофессионализма руководителей НАБУ", - подчеркнул экс-депутат.

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Теги публикации: Николай Мартыненко, Артем Сытник, НАБУ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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