Мартиненко звинуватив Ситника у зловживання службовими повноваженнями

Екс-нардеп звинуватив директора НАБУ в "системних зловживаннях"

Екс-депутат Микола Мартиненко звинуватив директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника в "зловживанні службовими повноваженнями та черговій брехні". Про це йдеться в повідомленні прес-служби Мартиненко.

"Пан Ситник в недавньому інтерв'ю назвав "справу Мартиненка" серед тих, які "просто не розглядаються" судами. Але "забув" уточнити, що саме НАБУ через свого "ручного" прокурора блокує розгляд цієї справи по суті в Шевченківському райсуді Києва", - зазначив екс-депутат.

"Здається, у пана Ситника - передчасний склероз. Або він в черговий раз бреше, як це роками робив про мене. Це системне зловживання своїми повноваженнями з боку високопоставленого державного чиновника", - додав Мартиненко.

За його словами, прокурор САП, якого нібито Ситник повністю контролює, "навмисне зробив в обвинувальному акті помилки на рівні студента-двієчника юрфаку". Більш того, як зазначив Мартиненко, під час виступу прокурор ще й сам привернув увагу суддів до "власних ляпів", даючи аргументи суду для повернення обвинувального акта.

"Цей "юридичний стриптиз" "кишенькового" прокурора НАБУ було здійснено навмисно, за вказівкою директора НАБУ. Логіка проста - маленьким ганьбою відтягнути великий. Адже НАБУ була шокована, коли побачила матеріали мого захисту, які повністю розбивають всі фейкові звинувачення. І тепер гарячково намагається щось придумати у відповідь. Тому що в будь-якому суді ця справа розсиплеться з тріском. В тому числі, в антикорупційному, про який стільки говорить Ситник", - переконаний Мартиненко.

"Артем Ситник заявив, що "заради таких справ і створювалися нові антикорупційні інститути". Невже НАБУ створювалося заради дешевого піару своїх керівників, які мріють про політичну кар'єру? І які просто одержимі особистою помстою по відношенню до мене", - заявив екс-нардеп.

Мартиненко підкреслив, що минулого тижня звернувся до апеляційного суду, щоб той зобов'язав почати розгляд справи по суті. "А всі винні у фальсифікаціях навколо мого імені понесуть відповідальність. У тому числі кримінальну", - зазначив Мартиненко.

Він також сказав, що чекає від Ситника "нових фальсифікацій" щодо себе. "Наприклад, раніше НАБУ безуспішно намагалося домалювати моє ім'я в фейковій справі Одеського припортового заводу, яка майже розвалилася в суді. Згадайте, скільки там було піару "антикорупціонерів" і поливання мене брудом. І як це використовувалося в боротьбі проти минулого уряду. Так от, в обвинуваченні фігурують "невстановлені особи в невстановленому місці та у встановлений час". А нібито збитки виявилися брехнею та маніпуляцією. Це черговий приклад заангажованості і кричущого непрофесіоналізму керівників НАБУ", - підкреслив екс-депутат.