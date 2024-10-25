Марцінків сказав, коли в Івано-Франківську запрацюють "мовні інспектори" і що робитимуть

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Перша зустріч мера з волонтерами

Марцінків розповів, що перші збори мовних волонтерів відбулись у місті у четвер, 24 жовтня. До них долучились близько 40 осіб.

"Це буде складова нашої програми українізації, програми української мови... Для нас дуже важливо, щоб жителі України говорили українською мовою", - зауважив він.

Посадовець розповів, що на збори прийшло дуже багато молоді та осіб середнього віку.

"Я очікував, що це будуть здебільшого люди "золотого", старшого віку. Але (прийшло, - Ред.) дуже багато молодих прогресивних людей. Що цікаво, серед них десь третина - це внутрішньо переміщені особи. Люди, які переїхали з Херсона, з інших міст", - поділився він.

Мер міста нагадав, що фінансування цієї ініціативи з бюджету - не передбачене.

Збори волонтерів (фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv)

Що відомо про роботу "мовних інспекторів"

За словами Марцінківа, мовні волонтери працюватимуть виключно у правовому полі (в межах законодавства), співпрацюючи з муніципальною інспекцією. Їхньою основною метою буде не каральна, а просвітницька діяльність, спрямована на популяризацію української мови серед населення.

"Ми популяризуємо курси української мови. Продумали велику кількість заходів на зимовий період - із залученням письменників і театру", - додав очільник міста.

Водночас за необхідності "мовні інспектори" зможуть звертатися до правоохоронних органів - для розгляду питань, пов'язаних із використанням російської мови (зокрема на етикетках та у побутовому обслуговуванні).

Якщо ж будуть зафіксовані "значні зловживання", передбачені також відповідні "адміністративні реагування".

"Всі мають відчувати, що тут говорять українською!.. Якщо ви ще, незрозуміло з яких причин, не перейшли на українську і спілкуєтесь мовою ворога - начувайтесь! Наші мовні волонтери вже добре знають, що робити", - написав Марцінків у своєму Facebook за результатами зустрічі.

Допис Марцінківа (скриншот: facebook.com/ruslan.martsinkiv)

Як можна стати мовним волонтером

Насамкінець очільник Івано-Франківська запросив усіх охочих долучитися до ініціативи. Для цього необхідно, перш за все, заповнити анкету мовного волонтера.

У ній потрібно вказати, серед іншого, як саме ви готові долучитись до програми українізації:

роздавати інформаційні листівки

повідомляти про графік курсів української мови та допомагати в їх організації

стежити за дотриманням закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" та фіксувати порушення

перевіряти торгівельні центри та інші заклади у сфері обслуговування на наявність україномовних цінників та інформації про товари, а також обслуговування виключно державною мовою

активно долучатися до різних просвітницьких заходів, спрямованих на дотримання ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної"

Мовні волонтери можуть виконувати різні функції (фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv)