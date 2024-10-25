Марцинкив сказал, когда в Ивано-Франковске заработают "языковые инспекторы" и что будут делать

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Первая встреча мэра с волонтерами

Марцинкив рассказал, что первое собрание языковых волонтеров состоялось в городе в четверг, 24 октября. К нему присоединились около 40 человек.

"Это будет составной частью нашей программы украинизации, программы украинского языка... Для нас очень важно, чтобы жители Украины говорили на украинском языке", - отметил он.

Чиновник рассказал, что на собрание пришло очень много молодежи и людей среднего возраста.

"Я ожидал, что это будут в основном люди "золотого", старшего возраста. Но (пришло, - Ред.) очень много молодых прогрессивных людей. Что интересно, среди них где-то треть - это внутренне перемещенные лица. Люди, переехавшие из Херсона, из других городов", - поделился он.

Мэр города напомнил, что финансирование этой инициативы из бюджета - не предусмотрено.

Собрание волонтеров (фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv)

Что известно о работе "языковых инспекторов"

По словам Марцинкива, языковые волонтеры будут работать исключительно в правовом поле (в рамках законодательства), сотрудничая с муниципальной инспекцией. Их основной целью будет не карательная, а просветительская деятельность, направленная на популяризацию украинского языка среди населения.

"Мы популяризируем курсы украинского языка. Продумали большое количество мероприятий на зимний период - с привлечением писателей и театра", - добавил глава города.

В то же время при необходимости "языковые инспекторы" смогут обращаться в правоохранительные органы - для рассмотрения вопросов, связанных с использованием российского языка (в частности, на этикетках и в бытовом обслуживании).

Если же будут зафиксированы "значительные злоупотребления", предусмотрены соответствующие "административные реагирования".

"Все должны чувствовать, что здесь говорят на украинском!.. Если вы еще, непонятно по каким причинам, не перешли на украинский и общаетесь на языке врага - берегитесь! Наши языковые волонтеры уже хорошо знают, что делать", - написал Марцинкив в своем Facebook по результатам встречи.

Пост Марцинкива (скриншот: facebook.com/ruslan.martsinkiv)

Как стать языковым волонтером

В заключение глава Ивано-Франковска пригласил всех желающих присоединиться к инициативе. Для этого необходимо, прежде всего, заполнить анкету языкового волонтера.

В ней нужно указать, среди прочего, как именно вы готовы присоединиться к программе украинизации:

раздавать информационные листовки

сообщать о графике курсов украинского языка и помогать в их организации

следить за соблюдением закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и фиксировать нарушения

проверять торговые центры и другие заведения в сфере обслуживания на наличие украиноязычных ценников и информации о товарах, а также обслуживание исключительно на государственном языке

активно принимать участие в различных просветительских мероприятиях, направленных на соблюдение ЗУ "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"

Языковые волонтеры могут выполнять разные функции (фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv)