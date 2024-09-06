Марцінків пригрозив мобілізацією за негабаритне сміття: деталі

Кому саме загрожують мобілізаційні заходи

За словами Марцінківа, у вівторок, 3 вересня, він зі своєю командою інспектував вулиці Бельведерську, Тичини, частково - Карпатську та Берегову.

"Цей мікрорайон ми об'їжджали. Основне проблемне питання - це вивіз великогабаритного сміття. З цим є значні проблеми", - зауважив посадовець.

Він розповів, що провів цього тижня нараду та сподівається, що спільними зусиллями ця проблема вирішиться.

"Ще хотів би наголосити, що в нас є порушники, які приїжджають цілими бусами вивантажують (сміття, - Ред.). Хочу сказати, для них ми застосуємо нетипові заходи. В тому числі з правоохоронними органами, залученням мобілізаційних заходів", - наголосив мер міста.

Він пояснив, що такі заходи можуть бути застосовані для того, щоб "люди зрозуміли, що неможна великогабаритне сміття викидати просто так, цілими бусами чи автомобілями під'їжджати викидати".

Очільник Івано-Франківська додав, що місце, де можна здати сміття, є, зокрема, на вулиці Максимовича.

"Є полігон. І будівельне сміття повинне все-таки не викидатися в місця, де просто відходи звичайні. Тому вибачайте, але мусимо навіть такі заходи застосовувати до порушників", - підсумував він.