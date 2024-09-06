Марцинкив пригрозил мобилизацией за негабаритный мусор: детали

Кому именно грозят мобилизационные меры

По словам Марцинкива, во вторник, 3 сентября, он со своей командой инспектировал улицы Бельведерскую, Тычины, частично - Карпатскую и Береговую.

"Этот микрорайон мы объезжали. Основной проблемный вопрос - это вывоз крупногабаритного мусора. С этим есть значительные проблемы", - отметил чиновник.

Он рассказал, что провел на этой неделе совещание и надеется, что совместными усилиями эта проблема решится.

"Еще хотел бы подчеркнуть, что у нас есть нарушители, которые приезжают целыми бусами выгружают (мусор, - Ред.). Хочу сказать, для них мы примем нетипичные меры. В том числе с правоохранительными органами, привлечением мобилизационных мероприятий", - подчеркнул мэр города.

Он объяснил, что такие меры могут быть применены для того, чтобы "люди поняли, что нельзя крупногабаритный мусор выбрасывать просто так, целыми бусами или автомобилями подъезжать выбрасывать".

Глава Ивано-Франковска добавил, что место, где можно сдать мусор, есть, в частности, на улице Максимовича.

"Есть полигон. И строительный мусор должен все-таки не выбрасываться в места, где просто отходы обычные. Поэтому извините, но должны даже такие меры применять к нарушителям", - подытожил он.