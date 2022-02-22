В марте к Земле приблизится потенциально опасный астероид
Фото: в марте к Земле приблизится потенциально опасный астероид (flickr.com)
К Земле, в следующем месяце, приблизится астероид размеры которого в четыре раза превышают Эйфелевую башню. Впрочем, нет причин для беспокойства.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.
Диаметр астероида, который получил название 2001 CB21, составляет 1,3 километра. Он должен пройти мимо Земли 4 марта со скоростью больше 43 130 километров в час.
Несмотря на то, что NASA классифицирует космическое тело, как "потенциально опасное", оно не угрожает Земле столкновением. Астероид пройдет мимо нашей планеты на расстоянии более 5 млн километров.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что к нашей планете приближается астероид из группы Атона, размеры которого превышают футбольное поле.