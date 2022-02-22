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В марте к Земле приблизится потенциально опасный астероид

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Вторник 22 февраля 2022 13:11
В марте к Земле приблизится потенциально опасный астероид Фото: в марте к Земле приблизится потенциально опасный астероид (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

К Земле, в следующем месяце, приблизится астероид размеры которого в четыре раза превышают Эйфелевую башню. Впрочем, нет причин для беспокойства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.

Диаметр астероида, который получил название 2001 CB21, составляет 1,3 километра. Он должен пройти мимо Земли 4 марта со скоростью больше 43 130 километров в час.

Несмотря на то, что NASA классифицирует космическое тело, как "потенциально опасное", оно не угрожает Земле столкновением. Астероид пройдет мимо нашей планеты на расстоянии более 5 млн километров.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что к нашей планете приближается астероид из группы Атона, размеры которого превышают футбольное поле.

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