В марте украинцев ждет дополнительный выходной

В первые выходные марта украинцы будут отдыхать стразу три дня подряд. Дополнительный выходной будет приурочен к Международному женскому дню 8 марта.
Об этом говориться в соответствующей статье Кодекса законов о труде "Праздничные и нерабочие дни".
Поскольку в этом году женский праздник, который в Украине является официальным нерабочим днем, выпадает на понедельник, первые весенние выходные получатся трехдневными - они продлятся с 6 по 8 марта.
Таким образом всего в марте у украинцев будет 9 выходных дней - 6, 7 и 8 марта; 13 и 14 марта; 20 и 21 марта; 27 и 28 марта. Остальные 22 дня в этом месяце будут рабочими.
Переноса выходных из-за праздника в марте не будет.
Напомним, что на протяжении недели с 8 по 14 марта украинцы будут праздновать Масленицу, которая закончится Прощеным воскресеньем, а в конце месяца, в ночь с 29 на 30 марта, украинцы переведут часы на летнее время.
Также синоптики прогнозируют в начале марта существенное потепление после февральских морозов.