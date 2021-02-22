RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У березні українців чекає додатковий вихідний

Автор: РБК-Україна

У перші вихідні березня українці відпочиватимуть відразу три дні поспіль. Додатковий вихідний буде приурочений до Міжнародного жіночого дня 8 березня.

Про це йдеться у відповідній статті Кодексу законів про працю "Святкові і неробочі дні".

Оскільки цього року жіноче свято, яке в Україні є офіційним неробочим днем, випадає на понеділок, перші весняні вихідні вийдуть триденними - вони триватимуть з 6 по 8 березня.

Таким чином загалом у березні в українців буде 9 вихідних днів - 6, 7 і 8 березня; 13 і 14 березня; 20 і 21 березня; 27 і 28 березня. Усі інші 22 дні цього місяця будуть робочими.

Перенесення вихідних через свята в березні не буде.

Нагадаємо, що протягом тижня з 8 по 14 березня українці святкуватимуть Масляну, яка закінчиться Прощеною неділею, а в кінці місяця, в ніч з 29 на 30 березня, українці переведуть годинники на літній час.

Також синоптики прогнозують на початку березня істотне потепління після лютневих морозів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Українавыходные
Читайте також
В Україні 3206 нових випадків коронавірусу, одужали майже в три рази менше
"Всі, хто захоче - вакцинуються": МОЗ знову запевнив у доступності COVID-вакцини
Прогноз погоди