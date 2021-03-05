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Марсохід NASA вперше після посадки проїхався Червоною планетою

Новость на русском → Марс, П'ятниця 05 березня 2021 22:10
Марсохід NASA вперше після посадки проїхався Червоною планетою Фото: марсохід (NASA/JPL-CALTECH)
Автор: РБК-Україна

Марсохід Perseverance американського космічного агентства NASA вперше проїхався по поверхні Марса. Поїздка була недовгою і одноманітною.

Про це повідомляє BBC.

Видання відзначає, що вже минуло два тижні з того часу, як марсохід приземлився на Червону планету.

Інженери витратили цей час на введення в експлуатацію транспортного засобу та його численних систем, включаючи різні інструменти і роботизований маніпулятор.

Місія марсохода - дослідити приекваторний кратер під назвою Езеро на предмет доказів існування життя на планеті.

Для цього йому буде потрібно подолати близько 15 км, на що піде один марсіанський рік (приблизно два земних роки).

Вчені планують, що марсохід добереться до декількох скельних утворень в кратері, які можуть зберігати інформацію про давню біологічну активність.

Серед них є те, що на супутникових знімках виглядає дельтою - структурою, утвореною з мулу і піску, намитих річкою, коли вона впадає в більш широку водойму. У випадку з Езеро ця широка водойма, швидше за все, мільярди років тому був озером.

Але перш ніж Perseverance зможе приступити до цієї задачі, він повинен провести експеримент - спробувати управляти маленьким вертольотом, привезеним з Землі.

Фото: марсохід (NASA/JPL-CALTECH)

Нагадаємо, марсохід Perseverance сів на Червону планету 18 лютого. Апарат буде вивчати геологію Марса і історію його еволюції, а також шукати сліди можливого давнього життя.

Пізніше NASA опублікувало перше відео з Марса. На ньому зафіксована посадка марсохода на планету.

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