Марсоход NASA впервые получил кислород из атмосферы Красной планеты

Марсоход Perseverance смог получить кислород из атмосферы Красной планеты . Испытание марсоход провел 20 апреля - на 60-й день пребывания на планете.

Об этом сообщается на сайте NASA.

"Растущий список открытий Perseverance, новейшего шестиколесного робота NASA на марсианской поверхности, включает преобразование части тонкой, богатой диоксидом углерода атмосферы в кислород", - говорится в сообщении. Кроме того, преобразование атмосферы Марса в кислород должно позволить в будущем производить топливо на этой планете.

При этом, атмосфера Марса на 96% состоит из углекислого газа.

В космическом агентстве объяснили, что это открытие поможет в будущем обеспечить космонавтов воздухом, пригодным для дыхания.

Ранее Марсоход Perseverance отправил ученым первое цветное изображение с высоким разрешением. Его сделали камеры на нижней стороне Perseverance после того, как он приземлился.

Напомним, марсоход Perseverance американского космического агентства NASA 18 февраля совершил успешную посадку на Марс.

Посадка марсохода Perseverance длилась 7 минут. Это время в NASA называют "минутами ужаса".