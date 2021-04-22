RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Марсохід NASA вперше отримав кисень з атмосфери Червоної планети

Автор: Даша Харченко

Марсохід Рerseverance зміг отримати кисень з атмосфери Червоної планети. Випробування марсохід провів 20 квітня - на 60-й день перебування на планеті.

Про це повідомляється на сайті NASA.

У космічному агентстві пояснили, що це відкриття допоможе в майбутньому забезпечити космонавтів повітрям, придатним для дихання.

При цьому, атмосфера Марса на 96% складається з вуглекислого газу.

"Зростальний список відкриттів Perseverance, новітнього шестиколісного робота NASA на марсіанській поверхні, включає перетворення частини тонкої, багатої діоксидом вуглецю атмосфери в кисень", - йдеться в повідомленні.

Крім того, перетворення атмосфери Марса в кисень повинно дозволити в майбутньому виробляти паливо на цій планеті.

Раніше марсохід Perseverance відправив вченим перше кольорове зображення з високою роздільною здатністю. Його зробили камери на нижній стороні Perseverance після того, як він приземлився.

Нагадаємо, марсохід Perseverance американського космічного агентства NASA 18 лютого здійснив успішну посадку на Марс.

Посадка марсохода Рerseverance тривала 7 хвилин. Цей час в NASA називають "хвилинами жаху".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України NASAМарс
Читайте також
NASA перенесло запуск корабля Crew Dragon до МКС
Вертоліт NASA провів перший політ на Марсі
SpaceX доставить місію NASA на Місяць
Прогноз погоди