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Марсоход NASA начал поиски следов жизни на красной планете

Автор: РБК-Украина

Марсоход американского космического агентства NASA начал поиски следов жизни на красной планете. После тестирования множества инструментов на "роботизированной руке" он приступил к исследованию камней и пыли на поверхности Марса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайте NASA.

Сообщается, что марсоход Perseverance фиксирует первые научные данные на Марсе, анализирует горные породы, исследует их с помощью рентгеновских лучей и ультрафиолетового света, а также увеличивает камерой масштаб отдельных поверхностей горных пород в поиске возможной активности микробов.

По словам главного исследователя в Лаборатории реактивного движения NASA Эбигейл Олвуд, рентгеновский прибор Perseverance еще на испытаниях дал неожиданно высокие научные результаты.

"Если в кратере Джезеро была жизнь, то свидетельство этой жизни может оставаться там", - добавила она.

Ученые считают, что кратер Джезеро был озером миллиарды лет назад.

Напомним, ранее китайский марсоход "Чжужун" показал новые снимки Марса.

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