Марсохід NASA почав пошуки слідів життя на червоній планеті

Повідомляється, що марсохід Perseverance фіксує перші наукові дані на Марсі, аналізує гірські породи, досліджує їх за допомогою рентгенівських променів і ультрафіолетового світла, а також збільшує камерою масштаб окремих поверхонь гірських порід в пошуку можливої активності мікробів.

За словами головного дослідника в Лабораторії реактивного руху NASA Ебігейл Олвуд, рентгенівський прилад Perseverance ще на випробуваннях дав несподівано високі наукові результати.

"Якщо в кратері Джезеро було життя, то свідчення цього життя може залишатися там", - додала вона.

Вчені вважають, що кратер Джезеро був озером мільярди років тому.