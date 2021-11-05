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Марсоход Curiosity нашел новые органические соединения на Красной планете: что известно

Автор: Дмитрий Левицкий

Американский марсоход Curiosity, благодаря поломке, которая произошла еще в 2017 году, смог обнаружить два новых органических соединения на Красной планете. NASA заявило, что в образцах, отобранных Curiosity на Марсе, нашли аммиак и бензойную кислоту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на научный портал Popular Science.

В 2017 году у марсохода сломалась дрель, которой он бурил марсианскую породу. После этого бензойную кислоту, которые раньше не встречались на Марсе.

Ученые считают, что бензойная кислота могла появиться на Красной планете в результате прошлой жизни. Это открытие также показало перспективность этого метода сбора образцов на Марсе.

Исследователям еще нужно бензойная кислота могут возникать в

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