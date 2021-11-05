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Марсохід Curiosity знайшов нові органічні сполуки на Червоній планеті: що відомо

Автор: Дмитро Левицький

Американський марсохід Curiosity, завдяки поломці, яка сталася ще у 2017 році, зміг виявити дві нові органічні сполуки на Червоній планеті. NASA заявило, що у зразках, відібраних Curiosity на Марсі, знайшли аміак та бензойну кислоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на науковий портал Popular Science.

У 2017 році в марсохода зламався дриль, яким він бури марсіанську породу. Після цього бензойну кислоту, які раніше не зустрічалися на Марсі.

Вчені вважають, що бензойна кислота могла з'явитися на Червоній планеті в результаті минулого життя. Це відкриття також показало перспективність цього методу збору зразків на Марсі.

Дослідникам ще потрібно бензойна кислота можуть виникати в

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МарсNASA