Марсоход Curiosity нашел новые органические соединения на Красной планете: что известно

Американский марсоход Curiosity, благодаря поломке, которая произошла еще в 2017 году, смог обнаружить два новых органических соединения на Красной планете. NASA заявило, что в образцах, отобранных Curiosity на Марсе, нашли аммиак и бензойную кислоту.

В 2017 году у марсохода Curiosity сломалась дрель, которой он бурил марсианскую породу. После этого NASA решило изменить метод отбора проб: марсоход помещал образцы грязи в чашку с химическим коктейлем. Именно такой "влажный отбор" позволил ученым найти аммиак и бензойную кислоту, которые раньше не встречались на Марсе.

Ученые считают, что бензойная кислота могла появиться на Красной планете в результате прошлой жизни. Это открытие также показало перспективность этого метода сбора образцов на Марсе.