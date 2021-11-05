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Марсоход Curiosity нашел новые органические соединения на Красной планете: что известно

Новина українською →
США, Пятница 05 ноября 2021 17:08
Марсоход Curiosity нашел новые органические соединения на Красной планете: что известно Фото: Curiosity нашел новые вещества на Марсе (flickr.com/nasamarshall)
Автор: Дмитрий Левицкий

Американский марсоход Curiosity, благодаря поломке, которая произошла еще в 2017 году, смог обнаружить два новых органических соединения на Красной планете. NASA заявило, что в образцах, отобранных Curiosity на Марсе, нашли аммиак и бензойную кислоту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на научный портал Popular Science.

В 2017 году у марсохода Curiosity сломалась дрель, которой он бурил марсианскую породу. После этого NASA решило изменить метод отбора проб: марсоход помещал образцы грязи в чашку с химическим коктейлем. Именно такой "влажный отбор" позволил ученым найти аммиак и бензойную кислоту, которые раньше не встречались на Марсе.

Ученые считают, что бензойная кислота могла появиться на Красной планете в результате прошлой жизни. Это открытие также показало перспективность этого метода сбора образцов на Марсе.

Исследователям еще нужно выяснить, где и как именно возникли эти органические соединения. Как показывают исследования, аммиак и бензойная кислота могут возникать в результате геологических процессов на планете. Они потенциально могут быть индикаторами того, что Марс в прошлом был пригодным для жизни, поскольку аммиак мог образоваться в результате расщепления органического вещества.

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