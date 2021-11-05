Марсохід Curiosity знайшов нові органічні сполуки на Червоній планеті: що відомо

Американський марсохід Curiosity, завдяки поломці, яка сталася ще у 2017 році, зміг виявити дві нові органічні сполуки на Червоній планеті. NASA заявило, що у зразках, відібраних Curiosity на Марсі, знайшли аміак та бензойну кислоту.

У 2017 році в марсохода Curiosity зламався дриль, яким він бури марсіанську породу. Після цього NASA вирішило змінити метод відбору проб: марсохід поміщав зразки бруду до чашки з хімічним коктейлем. Саме такий "вологий відбір" дозволив вченим знайти аміак та бензойну кислоту, які раніше не зустрічалися на Марсі.

Вчені вважають, що бензойна кислота могла з'явитися на Червоній планеті в результаті минулого життя. Це відкриття також показало перспективність цього методу збору зразків на Марсі.