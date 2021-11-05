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Марсохід Curiosity знайшов нові органічні сполуки на Червоній планеті: що відомо

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США, П'ятниця 05 листопада 2021 17:08
Марсохід Curiosity знайшов нові органічні сполуки на Червоній планеті: що відомо Фото: Curiosity знайшов нові речовини на Марсі (flickr.com/nasamarshall)
Автор: Дмитро Левицький

Американський марсохід Curiosity, завдяки поломці, яка сталася ще у 2017 році, зміг виявити дві нові органічні сполуки на Червоній планеті. NASA заявило, що у зразках, відібраних Curiosity на Марсі, знайшли аміак та бензойну кислоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на науковий портал Popular Science.

У 2017 році в марсохода Curiosity зламався дриль, яким він бури марсіанську породу. Після цього NASA вирішило змінити метод відбору проб: марсохід поміщав зразки бруду до чашки з хімічним коктейлем. Саме такий "вологий відбір" дозволив вченим знайти аміак та бензойну кислоту, які раніше не зустрічалися на Марсі.

Вчені вважають, що бензойна кислота могла з'явитися на Червоній планеті в результаті минулого життя. Це відкриття також показало перспективність цього методу збору зразків на Марсі.

Дослідникам ще потрібно з’ясувати, де і як саме виникли ці органічні сполуки. Як показують дослідження, аміак та бензойна кислота можуть виникати в результаті геологічних процесів на планеті. Вони потенційно можуть бути індикаторами того, що Марс у минулому був придатним для життя, оскільки аміак міг утворитися в результаті розщеплення органічної речовини.

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