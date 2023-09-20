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Марсіанський гелікоптер від NASA встановив рекордну для себе висоту

Фото: NASA повідомили, що гелікоптер на Марсі злетів на рекордну для себе висоту (nasa.gov)
Автор: RBC.UA

Гелікоптер Ingenuity, розроблений американським агентством NASA, піднявся на рекордну висоту на Марсі. Апарат протримався у повітрі 2 хвилини та 46 секунд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Nasa JPN у соціальній мережі X.

Це максимальна висота, яку подолав апарат Ingenuity. До цього, 13 квітня 2023 року апарат злетів на 18 метрів, подолавши відстань 322 метри.

NASA вперше у своїй історії проводить випробування на іншій планеті. Із Землі заздалегідь вирушають команди. Гелікоптер їх приймає: злітає, пролітає і приземляється.

Вага вертольота становить 1,8 кілограма - це дозволяє сховати його під марсоходом на шляху до планети та вижити у суворих умовах. Достатньо потужний, щоб злетіти на Марсі.

Історія та місія "Ingenuity"

Перший підйом у небі Марса відбувся 19 квітня 2021 року. Спочатку NASA планувала здійснити п'ять експериментальних польотів. Його місія - попередній перегляд областей Марса, які становлять можливий інтерес для дослідження марсоходом Perseverance.

Вертоліт розрахований на політ тривалістю до 90 секунд, на відстань майже 300 метрів за раз і приблизно в 3 - 4,5 метра від поверхні.

Загалом вертоліт здійснив 59 польотів. У першому польоті апарат злетів на 3 метри за 39,1 секунди. На даний момент (на 20.09.2023) здійснено 106,5 хвилин польоту, подолано 13,3 км відстані та досягнуто висоти до 20,0 метрів.

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