Марсіанський гелікоптер від NASA встановив рекордну для себе висоту

Це максимальна висота, яку подолав апарат Ingenuity. До цього, 13 квітня 2023 року апарат злетів на 18 метрів, подолавши відстань 322 метри.

NASA вперше у своїй історії проводить випробування на іншій планеті. Із Землі заздалегідь вирушають команди. Гелікоптер їх приймає: злітає, пролітає і приземляється.

Вага вертольота становить 1,8 кілограма - це дозволяє сховати його під марсоходом на шляху до планети та вижити у суворих умовах. Достатньо потужний, щоб злетіти на Марсі.

Історія та місія "Ingenuity"

Перший підйом у небі Марса відбувся 19 квітня 2021 року. Спочатку NASA планувала здійснити п'ять експериментальних польотів. Його місія - попередній перегляд областей Марса, які становлять можливий інтерес для дослідження марсоходом Perseverance.

Вертоліт розрахований на політ тривалістю до 90 секунд, на відстань майже 300 метрів за раз і приблизно в 3 - 4,5 метра від поверхні.

Загалом вертоліт здійснив 59 польотів. У першому польоті апарат злетів на 3 метри за 39,1 секунди. На даний момент (на 20.09.2023) здійснено 106,5 хвилин польоту, подолано 13,3 км відстані та досягнуто висоти до 20,0 метрів.