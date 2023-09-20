Марсианский вертолет от NASA установил рекордную для себя высоту

Это максимальная высота, преодоленная аппаратом Ingenuity. До этого, 13 апреля 2023 года, аппарат взлетел на 18 метров, преодолев расстояние 322 метра.

NASA впервые в своей истории производит испытания на другой планете. С Земли заранее уходят команды. Вертолет их принимает: взлетает, пролетает и приземляется.

Вес вертолета составляет 1,8 килограмма – это позволяет спрятать его под марсоходом на пути к планете и выжить в суровых условиях. Достаточно мощный, чтобы взлететь на Марсе.

История и миссия "Ingenuity"

Первый подъем в небе Марса прошел 19 апреля 2021 года. Сначала NASA планировало совершить пять экспериментальных полетов. Его миссия – предварительный пересмотр областей Марса, представляющих возможный интерес для исследования марсоходом Perseverance.

Вертолет рассчитан на полет продолжительностью до 90 секунд, на расстояние почти 300 метров за раз и примерно в 3 – 4,5 метра от поверхности.

В общей сложности вертолет совершил 59 полетов. В первом полете аппарат взлетел на 3 метра за 39,1 секунды. На данный момент (на 20.09.2023) совершено 106,5 минут полета, преодолено 13,3 км расстояния и достигнута высота до 20,0 метров.