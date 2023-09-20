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Марсианский вертолет от NASA установил рекордную для себя высоту

Фото: NASA сообщили, что вертолет на Марсе взлетел на рекордную для себя высоту (nasa.gov)
Автор: RBC.UA

Вертолет Ingenuity, разработанный американским агентством NASA, поднялся на рекордную высоту на Марсе. Аппарат продержался в воздухе 2 минуты и 46 секунд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Nasa JPN в социальной сети X.

Это максимальная высота, преодоленная аппаратом Ingenuity. До этого, 13 апреля 2023 года, аппарат взлетел на 18 метров, преодолев расстояние 322 метра.

NASA впервые в своей истории производит испытания на другой планете. С Земли заранее уходят команды. Вертолет их принимает: взлетает, пролетает и приземляется.

Вес вертолета составляет 1,8 килограмма – это позволяет спрятать его под марсоходом на пути к планете и выжить в суровых условиях. Достаточно мощный, чтобы взлететь на Марсе.

История и миссия "Ingenuity"

Первый подъем в небе Марса прошел 19 апреля 2021 года. Сначала NASA планировало совершить пять экспериментальных полетов. Его миссия – предварительный пересмотр областей Марса, представляющих возможный интерес для исследования марсоходом Perseverance.

Вертолет рассчитан на полет продолжительностью до 90 секунд, на расстояние почти 300 метров за раз и примерно в 3 – 4,5 метра от поверхности.

В общей сложности вертолет совершил 59 полетов. В первом полете аппарат взлетел на 3 метра за 39,1 секунды. На данный момент (на 20.09.2023) совершено 106,5 минут полета, преодолено 13,3 км расстояния и достигнута высота до 20,0 метров.

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